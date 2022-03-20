比利时南部一辆汽车撞到一群人时至少有 4 人死亡

布鲁塞尔，3月20日，法语网络RTBF和RTL报道，今天上午在比利时南部城镇Strépy-Bracquegnies举行的庆祝狂欢节的团体中，至少有四人撞车后死亡。 根据RTBF的数据，当地警方将最初给出的5人死亡人数减少到4人，还报告了7人重伤和15人轻伤。 袭击发生后，警方逮捕了两名嫌疑人，其中涉及乘坐车辆旅行的人。 该市市长雅克·戈伯特启动了灾难计划。 “一辆超速驾驶的汽车冲过聚集在一起观看吉尔斯接车的人群。司机继续前进，但我们拦截了他，” 市议员在《Le Soir》报纸上收集的声明中说。 据目击者称，大约在格林威治标准时间5点（格林威治标准时间4点），一辆 “凭空出气” 的车辆在陪同一群吉尔斯（Gilles）和比利时南部其他城镇的传统人物宾什狂欢节（其庆祝活动已被联合国教科文组织确认为世界遗产）和比利时南部其他城镇的数十人上空。 八辆救护车抵达该地点以帮助伤员，该市的体育中心已设立为急救中心，一个心理学家小组在那里照顾参加狂欢节庆祝活动的人们。 “没有言语，太恐怖了。灾难发生很久之后到达现场，看到那些尸体散落在路上，人们在受苦...你无法想象这可能存在，不幸的是，这就是正在发生的事情。没有言语，这太戏剧性了，” 戈伯特说。 参加庆祝活动的RTL主持人Fabrice Collignon说，据他介绍，这个由大约150人组成的团体正在城市中途中，突然 “我们听见后方发出巨大的噪音，汽车实际上撞上了这群人”。 “这是我一生中从未想过会看到的场景。汽车加速了，当我们意识到发生了什么事时，每个人都在地面上。人们在尖叫。有音乐和笑容，三秒钟后，尖叫声。太可怕了，” 他描述道。 比利时内政部长安妮莉斯·韦林登（Annelies Verlinden）除其他外，已与市长联系，以了解是否可以排除恐怖袭击。 检察官办公室将在整个上午举行新闻发布会，报道这一事件。