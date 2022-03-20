安卡拉表示，莫斯科和基辅在六分之四的问题上 “几乎达成协议”

维也纳，3月20日，土耳其外交部长梅夫吕特·恰武索格鲁表示，俄罗斯和乌克兰为寻求摆脱冲突的途径而进行的会谈已取得进展，就谈判桌上提出的六个问题中的四个问题达成了 “几乎协议”。 在报纸《Hürriyet》本周日发表的一次采访中，土耳其外交负责人总结了他上周访问莫斯科和利沃夫时得出的结论，他在那里分别会见了俄罗斯和乌克兰同行谢尔盖·拉夫罗夫和迪米特罗·库莱巴。 “双方在重要和关键问题上的立场趋于一致。特别是，我们看到他们几乎同意前四点。有些问题需要在领导层决定，” Çavusoglu说。 这位部长保证，双方代表团之间的会谈已经走了很长一段路，但是和平将需要最高级别的会晤，即俄罗斯总统弗拉基米尔·普京与乌克兰总统沃洛德米尔·泽伦斯基之间的会晤。 但是，他承认事先需要停火，安卡拉认为这是可能的。 “如果各方不偏离其目前的立场，我们可以说我们对停火充满希望。领导者之间有开放的渠道。这已经是众所周知的，” 他说。 “如果有和平，如果达成协议，他们一定会（普京和泽伦斯基）见面。他们不排除这种可能性。他们对开会没有消极的态度，” 他补充说。 Çavusoglu 没有具体说明莫斯科和基辅的代表在谈判中会提出哪些问题。 土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安的发言人易卜拉欣·卡林在最近接受Hürriyet采访时表示，桌面上提出的问题分为六点，他列举如下： “1-乌克兰的中立（无法加入北约），2-裁军和相互安全保证，3-俄罗斯方面称之为 “去纳粹化” 的过程，4-“消除在乌克兰广泛使用俄语的障碍”，5-“顿巴斯的地位” 和6-“克里米亚的地位”。 自危机开始以来，土耳其是北约的重要伙伴，面对俄罗斯入侵乌克兰，试图保持中立，它一直试图在两国之间进行调解，因为它与两国保持着重要的外交、政治和经济联系。 3月10日在安塔利亚主办了拉夫罗夫和库莱巴会议后，安卡拉还提出组织普京和泽林斯基之间的会晤。 恰武索格鲁说：“直到今天，我们看到，原则上双方都不反对（两位领导人在土耳其举行会议），” 他承认目前有 “其他国家” 也有类似的举措。 “归根结底，重要的是他们聚在一起。部长强调说，这种情况发生在土耳其或其他地方。 DT/WR/PI