亚历克斯·林斯说，为了实现极大的平等，“这将是一个复杂的冠军”

龙目岛（印度尼西亚），3月20日，在印度尼西亚MotoGP大奖赛中排名第五的西班牙人Alex Rins（铃木GSX RR）在比赛结束时保证，由于存在着极大的平等，今年 “将是一场艰难的冠军”。 林斯坚持说：“全年都会这样，” 林斯解释说：“我们比第一名落后第八到十分，没什么，所以情况会很复杂，这将是一个非常复杂的冠军，但我认为我们可以做得很好，老实说，现在有些赛道我真的很喜欢，因为是阿根廷，在得克萨斯州之后，我们已经有很多年没有去过那里了；我认为这可能是一个不错的冠军。” 亚历克斯·林斯提到了沥青的问题。“事实是，这太可惜了，因为赛道太不可思议了，但我认为大多数车手对沥青和石头一点都不满意，老实说，幸运的是它在水中，因为在 Moto3 比赛之后他们开始在最后一个角落站起来，缺少沥青碎片而且情况很复杂，实际上，当比赛结束时，我脱下了皮革工作服，整个胸部都装满了黑色的 “鹅卵石””。 “这很困难，条件非常困难，幸运的是天气潮湿而不是干燥，但我们不应该遇到这种情况。我们是MotoGP的车手，但是这个冠军不应该在这种情况下出现，尽管没有别的，但他们已经尽了一切努力重新铺设赛道，但这还不够，仅此而已，” 铃木车手解释说。 “幸运的是，尽管天气条件恶劣，我们还是能够开始工作。我尽一切努力在领奖台上完成比赛，有一个良好的开端，试图赶上排名第二或第三的米勒，我不知道，我试图尽最大努力，但是我在自行车前部经历了一系列艰难的时刻，我想 '好吧，亚历克斯，试着走得更顺畅一点' 然后当 Zarco我知道他们俩的牵引力都比我大，这就是为什么我试图用自行车以最好的方式处理这种情况，但我们无法抓住这个机会。”首席 仲量联行/EA