加密货币在乌克兰战争中扮演什么角色？

在乌克兰，加密货币发挥着前所未有的作用，使政府能够筹集数百万美元来资助其应对俄罗斯入侵的行动。

乌克兰为什么选择加密货币，这将如何改变一个仍然非常年轻的行业？

-他们收集了多少加密货币？-

从冲突的最初几个小时开始，乌克兰政府就开放了加密货币地址和钱包，使其能够直接接收这些去中心化货币。

任何拥有加密货币的人都可以将其发送到这些地址。从那时起，资金一直没有停止进入比特币，以太坊或系绳，这是一种与美元价值挂钩的稳定货币。

到目前为止，政府或该行业领先的乌克兰平台Kuna创建的 “乌克兰加密基金” 已筹集了超过1亿美元，后来与政府投资组合合并。

迈克尔·乔巴尼安向法新社解释说：“我们仍在收集加密货币并将其用于为士兵购买口粮”，“防弹背心或头盔”。

现年37岁的Kuna平台的创建者和所有者现在专门为政府筹集加密货币资金。

-加密货币捐赠有什么好处？-

与美国、欧盟或大型国际组织发放的数十亿美元援助相比，以加密货币筹集的资金微乎其微，但它们允许个人参与。

为乌克兰筹集全球加密货币的美国oenegé “The giving block” 估计，这是 “年轻捐助者越来越多地用来支持多种事业的一种选择”。

在乌克兰，公民可以在加密货币中看到防止其本国货币格里夫纳贬值的保护。

尽管到目前为止，中央银行已经设法阻止了崩溃，但入侵及其后果可能会导致其贬值。

通过使用与美元挂钩的稳定加密货币，例如前面提到的tether，也称为 “稳定币”（稳定币），捐助者可以防止其捐款受到外汇市场波动的影响。

这种货币的另一个优点是转账的速度。如果两个国家之间的银行交易可能需要24小时才能验证，那么加密货币转账通常需要不到一个小时的时间。

-那有什么不便之处？-

在一个仍在建设中的行业中，这些捐款有其负面影响。

乌克兰数字产业部长想用为此创造的象征性加密货币来奖励捐助者，但他不得不辞职。

但是，一些匿名人士利用它来流通这种货币的虚假版本，以便为战争筹集部分资金。

现在与该部密切合作的乔巴尼安解释说：“政府内部缺乏沟通”。他说：“那是战争的第一天。”

同时，如果乌克兰人开始部署平行货币体系，鼓励使用这些数字货币最终可能会对政府不利。

此外，根据Chainalysis内阁的说法，他们估计，东欧地区以外的地址的交易量特别高，“这可能表明资金非法外流” 和可能的税收欺诈。

-它会产生什么后果？-

尽管发生了冲突，但 Chobanian 仍然有信心。“当我们赢得战争后，我们将使用'区块链'技术重建乌克兰，” 这是加密货币交易所的核心。

这是一个雄心勃勃的目标，但有一定的基础。

总统沃洛基米尔·泽伦斯基（Volodimir Zelensky）周三将加密货币合法化，并为平台和用户提供了立法框架，直到现在，这些平台和用户仍在平行经济中发展。

在边界之外，冲突 “迫使政府加深对加密货币及其监管框架的理解。”

Chainalysis的卡罗琳·马尔科姆告诉法新社：“我们希望这将导致适度和有效的监管政策。”

在美国，总统拜登（Joe Biden）于3月初下令财政部研究 “数字美元” 的创建，并呼吁多个政府机构识别和应对与加密货币相关的众多风险。

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