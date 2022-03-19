Verstappen 在上次审判中占据主导地位；Checo 排名第三；塞恩斯排名第五，阿隆索在 16 日

体育写作，3月19日，最后一位一级方程式世界冠军荷兰人马克斯·维斯塔彭（红牛）周六在萨希尔赛道举行的世界杯第一届巴林大奖赛的第三场也是最后一次免费训练中创下最快的时间；他的墨西哥队友塞尔吉奥佩雷斯获得了第三次计时赛；西班牙人卡洛斯·塞恩斯（法拉利）和费尔南多·阿隆索（阿尔卑斯）分别获得第五名和第十六名。 在14圈的最好成绩中，这位年轻的荷兰球星用软轮胎在一分32秒和544千分之一的时间内覆盖了巴林赛道的5,412米，仅比摩纳哥查尔斯·勒克莱尔（法拉利）少96次，在 “Checo” 上跑了247，后者完成了19圈，这是最后一次审判的第三次。 马德里伦人塞恩斯在麦纳麦郊外重复了19次赛道的布局，以 1:33 .053 的速度上交，像以前的轮胎一样，用软轮胎停留了半秒钟，落后于Verstappen。这位双阿斯图里亚斯世界冠军在这次不重要的最后一次审判中跑了十四圈-白天，与排位赛和比赛不同，排位赛和比赛将在夜间用人造光进行-设定了他在中间大院的时间，比新偶像的投入多了两秒八十四千分之一荷兰。 英国人刘易斯·汉密尔顿（梅赛德斯）曾七次获得世界冠军，去年不得不获得亚军，他在萨希尔的最后一次自由泳比赛中第六次得分，比废除他的车手落后577千分之一。他的新搭档他的同胞乔治·罗素（George Russell）在训练中排名第四，落后于维斯塔彭（Verstappen）39.1千分之一，训练结束时环境温度为22摄氏度，沥青为34摄氏度。 预选赛将命令本周日比赛的首发网格（定于57圈，完成308.2公里的路线），从下午6点开始（西班牙大陆时间下午四点：格林威治标准时间下午15点）举行。首席 arh