美国在边境封锁俄罗斯人，接受乌克兰人

墨西哥蒂华纳（美联社）— 周五，大约三十名寻求庇护的俄罗斯人无法从墨西哥进入美国，而一群乌克兰人在出示护照后越过边境。

这一场景反映了俄罗斯人和乌克兰人作为游客进入墨西哥并飞往蒂华纳，希望进入美国寻求庇护的机会的不同待遇发生了沉默但明确的变化。

蒂华纳市政当局恳请他们离开两天后，截至周五已有34名俄罗斯人在美国与墨西哥最繁忙的过境点前扎营了几天。

俄罗斯人坐在垫子和毯子上，看着他们的智能手机，聊天和吃零食，旁边还有睡袋和婴儿车。源源不断的路人经过他过境。五个女孩坐在一个小组里聊天，有些人拿着毛绒玩具。

几天前，一些俄罗斯人被允许通过圣伊西德罗过境点进入美国，而一些乌克兰人则被阻止。但是到了周五，俄罗斯人是无法通过的人，乌克兰人在短暂的等待之后就被接纳了。

“很难理解他们是如何做出决定的，” 40岁的俄罗斯人伊琳娜·佐林卡说，她在周四抵达蒂华纳后与七口之家过夜。

激进组织阿尔·奥特罗·拉多（Al Otro Lado）的诉讼和政策主管埃里卡·皮涅罗（Erika Pinheiro）表示，美国周二开始通过人道主义许可证接纳所有乌克兰人，为期一年，同时封锁了所有俄罗斯人。没有官方宣布。

国土安全部在 3 月 11 日但周四发布的备忘录中告诉边境当局，乌克兰人可以免于旨在防止 COVID-19 传播的广泛庇护限制。他说，有关乌克兰人的决定将根据具体情况做出，但他没有提到俄罗斯人。

备忘录说：“国土安全部认识到，俄罗斯对乌克兰的毫无道理的侵略战争造成了人道主义危机。”

在蒂华纳的俄罗斯移民坐在一排等待向圣地亚哥方向过境的数百名边境居民旁边。生产线进展顺利。

一名 32 岁的俄罗斯移民自五天前与妻子抵达蒂华纳以来一直留在过境点，因为害怕错过突然的机会，他不想离开。

在他抵达几小时后，这位移民因为担心自己在俄罗斯的家人会遭受报复而自称是马克，他看到三名俄罗斯人被允许进入美国。六个小时后，美国当局归还了他的护照，并说只有乌克兰人被接受。

马克在谈到俄罗斯总统弗拉基米尔·普京时说：“乌克兰人和俄罗斯人因为一个人而受苦。”俄罗斯入侵乌克兰后不久，马克就逃走了。

根据防止 COVID-19 传播的广泛权威，自 2020 年 3 月以来，美国当局在没有给予他们庇护机会的情况下驱逐移民超过 170 万次。但是，这项被称为第 42 章的公共卫生规定很少适用于某些国籍的移民，他们由于经济或外交原因难以驱逐出境。

但是，为了申请庇护，必须在美国领土上找到移民，而且当局正在阻止他们通过，但那些希望入境的人除外。

甚至在俄罗斯入侵之前，美国有兴趣寻求庇护的俄罗斯人和乌克兰人的人数就有所增加，他们中的大多数人试图通过圣地亚哥的官方过境点进入，而不是非法穿越沙漠和山脉。

根据海关与边境保护局（CBP）的数据，从9月到2月，有1,500多名乌克兰人通过墨西哥边境进入美国，大约是去年同期过境的45名乌克兰人的35倍。

能够到达美国领土的乌克兰人几乎可以保证有机会申请庇护。根据允许美国驱逐没有机会获得人道主义保护的移民的公共卫生命令，在9月至2月期间入境的1 553人中，只有4人被排除在外。

9月至2月，从墨西哥陆路进入美国的俄罗斯寻求庇护者人数超过8,600人，比去年同期的288人多30倍。除23人外，所有人都根据允许他们寻求庇护的法律受到起诉。

墨西哥当局一直怀疑移民在边境睡觉。上个月，他们拆除了蒂华纳的一个带有帐篷和防水布的大型营地，封锁了进入圣地亚哥的走廊。

为了防止另一个营地的形成，市政当局周三分发了一封信，要求移民出于健康和安全原因离开他们曾露营的地方，如果他们没有钱支付旅馆费用，则向他们提供免费庇护所。