乌里韦：“无法接受” 哥伦比亚议会选举的结果

波哥大，3月19日，哥伦比亚前总统阿尔瓦罗·乌里韦（Álvaro Uribe），Centro Democrático党的创始人，周六表示，在昨天公布了在该国引起争议的参议院官方统计之后，立法选举的 “结果” “不能被接受”。 乌里韦的政党在选票中还剩 54,608 张选票，他批评了左翼历史契约在投票结束后周日宣布的选票基础上增加了近 40 万张选票的事实，以及选举陪审团记录选票的 E-14 表格中发现的许多错误。 “这些选举留下了所有的不信任。E-14 充满了螺柱、修正案、不匹配的签名。除了矛盾之处之外，Petrism（历史契约）在毒品贩运区的压倒性投票。这个结果是不能接受的，” 这位在 2002 年至 2010 年期间统治哥伦比亚的前总统在推特上说。 乌里韦提到的E-14是投票陪审团在选举后完成计票后必须填写的表格，也是预先计票结果的基础。 周日的初步统计使《历史公约》在参议院获得了2,302,847张选票，而书记官长周五公布的官方结果（占97％）授予了2,692,999票，或增加了390,152张选票，是两个数字之间差异最大的政党。 预测显示，有了这个结果，《历史公约》可以在上议院赢得 19 个席位，比周日预选中赢得的席位多三个席位，并将从保守党中减去一个席位，剩下 15 个席位；执政的民主党中心和绿色联盟-埃斯佩兰萨中心联盟，这将下降到每个 13 个。 这就是为什么民主中心在周五的一份声明中表示，由于书记官长办公室迄今公布的结果不准确而产生的不确定性情况是 “不可接受的”，组织选举的实体。 乌里比斯塔党说：“在计票阶段包括948,283张选票（来自各方），这超出了预先计票和计票之间的差异，历史上是0.5％，目前超过7％。” 对注册处办公室的批评和新的重新计票 批评所发生事件的主要目标是国家注册官亚历山大·维加（Alexander Vega），哥伦比亚各政治派别的代表要求辞职。 “无论是因为它不称职还是因为国会的结果确实发生了严重的变化，注册商（...）都必须辞职。总统选举需要一名临时登记员，并尽快进行调整。” 绿色联盟党当选的众议院代表凯瑟琳·尤维诺说。 古斯塔沃·玻利瓦尔（Gustavo Bolívar）在参议院历史条约名单中名列前茅，胜利后将保持他在国会的席位。他说，乌里布主义暗示左派是 “欺诈” 的作者，为此他要求书记官长办公室重新计算选票。 “民主中心一直在撒谎欺诈来自我们（...）我们将要求全国选举委员会（CNE）的所有政党下令开放所有民意调查，以便再次计算所有选票。” 玻利瓦尔说，他说，历史公约将接受可能的重新计票的结果。