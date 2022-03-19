两只狮子和两只乌克兰虎，在荷兰的难民

两只狮子和两只 “严重受创伤” 和营养不良的老虎周六抵达荷兰北部的一个避难所，证实了在乌克兰-波兰边境捡起它们的组织。

周五晚上恢复猫科动物的协会 “Stichting Leeuw”（狮子基金会）在Facebook上说：“这是两只分别为3岁半和1岁半的雄狮，一只6个月大的雄虎和一只5岁的老虎。”

该组织主任罗伯特·克鲁伊夫告诉法新社，这些动物 “受到严重创伤” 和营养不良，他估计它们可能已经一两个星期没有喂食了。

他说，这四只猫在乘坐装满乌克兰动物的公共汽车抵达波兰之前进行了 “漫长” 的旅行。

导演不知道他们在乌克兰来自哪里，也不知道穿越这个饱受战争蹂躏的国家的旅程是如何发展的。

根据该组织的说法，母老虎的状况更糟。克鲁伊夫遗憾地说：“目前尚不清楚它能否存活。”

这四名难民必须在荷兰北部安娜·保洛纳市的该组织庇护所隔离一个月。

克鲁伊夫估计，他们的最终目的地是南非的储备队，但他们首先必须恢复实力，这可能持续一两年。

他强调说，动物的转移是由位于波兰西部的波兹南动物园组织的。

根据捡起它们的协会的说法，三月初，西班牙和比利时的动物收容所还收容了六只从乌克兰撤离的狮子、老虎和其他猫，此前他们乘坐了一辆危险的卡车，在此期间，这辆车在俄罗斯坦克前被发现，不得不避开被轰炸的地区。

jcp/cl/mab/eg