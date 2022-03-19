《真侦探》将在 HBO 上演第四季

距离警察类型的电视选集《真侦探》（True Detective）的伟大回归已经过去了三年已在 HBO 文件中播出。在该系列的历史上，马修·麦康纳和伍迪·哈雷森出演了第一季；科林·法雷尔和瑞秋·麦克亚当斯扮演了第二季的核心角色；第三个使马赫沙拉·阿里成为这部小说中出现的第一位黑人侦探。

据《好莱坞记者》报道， 这个警察世界的创造者尼克·皮佐拉托（Nic Pizzolatt o）这次不会参与其中， 剧本将落入墨西哥电影制片人伊萨·洛佩斯（Issa López）（他们回来了，一切都不好）。她将与 赢得月光奥斯卡奖的导演巴里·詹金斯 分享执行作品。下一章的项目目前正在开发中，洛佩斯将负责指导试点。尽管 Pizzolatto 与制作没有关系，但他只能担任执行制片人一个角色。

由 Nic Pizzolatto 创作的原始故事立即受到评论家的好评。(HBO Max)

2020年1月，这位节目主持人与 HBO 高管举行了会议，并向他们保证，他们同意最好让每个人都走自己的路。关于美国编剧和制片人的离职，电视台负责这部电视剧的所有版权，有了它，它就有了选择一个全新的作家和制片人团队来探索警察和犯罪领域的其他视角的全部权力。

最初的季节为 True Detectiv e赢得了总共四项艾美奖提名，他还为卡里·乔吉·福永赢得了戏剧系列最佳导演的胜利。第三次播出后，阿里被认为是限量剧集或电视电影中的最佳男主角类别。

第二部分还吸引了两位电影明星（科林·法雷尔和瑞秋·麦克亚当斯），但没有取得同样的成功。(HBO Max)

现在，詹金斯将成为电视制作重返电视的幕后黑手，在此之前还有出色的电影作品。2017年，他的电影《月光》获得了好莱坞学院的最高认可，近年来，他与Prime Video合作制作了《地下铁路》系列。

真侦探拉开序幕的广受好评的季节

麦康纳和哈雷尔森分别将生命交给了路易斯安那州警察局刑事调查处的两名侦探鲁斯特·科尔和马丁·哈特，他们于 1995 年被分配了一起谋杀一名妇女的骇人听闻的案件。特工们一个又一个地追踪真相，通过未知的细节来追踪真相，并访问与受害者有关的地方。

2019 年，Mahershala Ali 出演了第三季，该季首次以非裔美国人主角为特色。(HBO Max)

真侦探 的所有三个季节 都可以使用在 HBO Max 的目录中查看 。

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