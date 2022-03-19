为防止倒塌，将在波哥大种植100多公顷的森林

作为将于下周一（3月21日）庆祝的国际森林日的一部分，波哥大植物园将与地区环境秘书处合作，在位于城镇的Altos de la Estancia公园象征性地种植约20棵树玻利瓦尔，以便开始形成城市森林，以防止山体滑坡和其他自然灾害。

正如植物园所解释的那样，这些所谓的 “具有气候适应力的森林” 将位于该市100多公顷的土地上，这些森林历史上记录了首都最大的大规模迁移事件，例如玻利瓦尔城，圣克里斯托瓦尔，乌斯梅，乌萨肯，苏马帕斯等。

之所以选择要种植的物种，是因为它们既适合城市这些地区的气候又适合土壤类型。考虑到这一点，该实体报告说，要种植的树木类型包括：茉莉角，原生桉树（pomarroso），亮度桃金娘，接骨木，寒冷的土壤红树林和哭泣的calistemum。

存档图像。该计划的目的是防止波哥大的崩溃和洪水等自然事件。照片：波哥大植物园

植物园和环境部还详细说明，考虑到他们所进行的研究，他们确定根系结构更好的树种将种植在有坍塌风险的地区，因为 “根系有助于控制侵蚀和阻止斜坡”土地。”

植物园@@ 说：“重要的是要记住，根部必须具有良好的渗透土壤的能力，因为这些土壤是人为的，也就是说，它们被瓦砾，垃圾大量干预，失去了原有的自然特征。”

另一方面，该实体表示，在有洪水危险的地区，将种植大冠树木，以便 “可以在这些森林中形成水和生态系统走廊，并改善该部门的环境质量。”

植物园回顾说，这些 “具有气候适应力的森林” 是在波哥大新PO T的框架内实施的，该计划确定应在139.38公顷的公园，学校，居民区等城市中开发城市森林。根据同一实体的说法，在2022年期间，首都将开始形成两个城市森林。

环境部则报告说，他们将与Arhuaca土著社区一起，在圣玛尔塔内华达山脉种植70万棵本地树木，以保护和恢复该哥伦比亚地区的树栖生态系统。

该项目名为 Müse'si，将分为四个组成部分，由该部详细说明：知识、与土著社区发展社会化空间；恢复、建造445个家庭托儿所和Gunmaku社区托儿所；能力交流；培训社区参与苗圃的建设和运营，以及经济手段，通过分析二氧化碳捕获量。

“我们正在采取与社区一起采取的所有措施，尊重他们的传统和文化。这产生了对该进程的主人翁感，并提高了其长期可持续性的机会。此外，考虑到将直接到达社区的资源，这有助于该国的经济复苏。” 环境部长卡洛斯·爱德华多·科雷亚说。

目前，根据环境部的数据，通过类似的举措，迄今为止，哥伦比亚已种植了17,147,822棵树。





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