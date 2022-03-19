东帝汶人去投票选举未来的总统

曼谷，3月19日，本周六，约有86万东帝汶人被召集参加投票，以选举未来的总统，这是这个年轻的小国迄今为止举行的候选人人数最多的选举。 欧盟2022年东帝汶选举观察团团长多梅内克·鲁伊斯·德维萨告诉埃菲，投票站于 07:00（格林威治标准时间周五22点）开放，此后选民 “大量涌入”。 “学校正常开放。我们尚未收到任何投诉或抗议报告。这位西班牙政治家说，选举组织得井井有条，配备了适当的材料和人员。” 他领导了这项任务，部署了20支队伍，白天将访问150所学校。 这位资深政治家、诺贝尔和平奖获得者何塞·拉莫斯·奥尔塔和现任总统弗朗西斯科· “卢奥洛” · 古特雷斯（Francisco “Lu-Olo” Guterres）作为候选人，在未来五年内拥有最多选择担任这一职位，其特权少于总理，但谁可以否决法律并选举总理政府。 除了这两名候选人之外，还有14名其他候选人正在竞选，其中包括四名女性和几名刚起步的学生领袖。 选举的特点是青年投票，将近20％的人将首次投票，据分析人士称，这可能会结束这些有影响力的人物的霸权，这些人物在抵抗1975年至1999年之间的残酷印度尼西亚占领中发挥了重要作用。 亚洲最年轻的国家在联合国短暂的管理后于 2002 年获得独立，也是东南亚最好的民主国家之一，在《经济学人》智库的民主指数中，仅次于马来西亚。 东帝汶将于5月20日庆祝独立20周年，它面临着严重的贫困和令人担忧的青年失业率，再加上这一流行病的负面经济影响。 自2002年以来，欧盟观察员参加了所有选举周期。 鲁伊斯·德维萨（Ruiz Devesa）强调了自独立以来，这个 “年轻而充满活力的民主国家，在我们共享的模式没有被奢华的世界上” 的 “力量” 和 “进步”。 投票站将于15.00（格林威治标准时间5.00）关闭，预计今晚或周日将开始公布首批结果，直到下周才会正式公布。 如果没有候选人获得 50％ 的选票，第二轮投票将于 4 月 19 日举行，两位得票最多的候选人之间将举行。