这是墨西哥3月19日的汽油价格

在加满汽车油箱之前，请查看3月19日墨西哥的汽油和柴油价格。请记住，燃料的成本每天都在变化，因此重要的是要及时了解燃料的价值。

：21,329比索：23,264比索：22,774比索

许可证持有人在线报告的价格协议中规定的义务能源监管委员会的 A/041/2018。

由于参考成本、税收和物流等多种因素，墨西哥的燃料成本可能会有所不同。

参考成本是根据国际石油价格计算的，因为全球石油是以美元报价的，因此汽油的平均价值根据美元和比索的汇率进行了修改。

在墨西哥，还对消耗的燃料征税，称为联邦生产和服务消费税（IEPS），该税由财政和公共信贷部（SHCP）确定，影响燃料价格。

成本也可能因物流原因，即运输和储存而发生变化，如果在管道或船舶中运输石油和精炼汽油时燃料价格上涨，成本将会增加。

影响燃油价格的其他因素是按地理位置给出的。

按季节了解汽油价格

要查看每个加油站的汽油价格，您可以访问以下墨西哥政府网站。

联邦消费者检察官办公室（Profeco）还向用户提供一个网站，以便提供有关该国以最高和最低价格出售汽油和柴油的加油站的最新信息。

Profeco的页面名为 “谁是汽油中的谁”，该页面基于能源监管委员会（CRE）关于汽油和柴油零售的报告。要访问它，您可以单击以下链接。

Profeco还为用户提供了可在iOS和安卓系统上使用的 Litro X Llit ro应用程序，您可以在其中比较附近加油站的价格，以及提出投诉和投诉。

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