谢谢Gerardo，举一个值得一看的电视的榜样

男人经常用他们的姓氏来称呼。另一方面，对女性来说，是名字。姓氏给出了严肃性，名字也很亲密。但是，杰拉尔多·罗津就是赫拉尔多。也许人气，广度，人们的感情，电视时代以及超越评级，效果或病毒化的深度，反思和文化之间的平衡是对Gerardo（Gerardo或Rozín）的致敬，但也表明另一台电视是可能的。

我希望其他人能继续努力。要找到与Gerardo类似的搜索，建议和程序（只不过是行为而已）并不容易，因为几乎所有程序上都沾满了泥泞，而且飞溅得如此之多，以至于没有眼睛就看不见，因为它们散发出仇恨。

我在 2010 年遇见了赫拉尔多。他与卡琳娜· 马佐科、宝拉·特拉帕尼和卡梅拉·巴尔巴罗一起制作了《Mañaneras》。我在现已关闭的 CN23 频道上做电视上的第一批流派专栏之一。如今，性别问题在电视上更为普遍，但进展并不像看起来那么大。相反，今天诽谤的声音有一个屏幕，没有像我们知道如何与玛丽安娜·卡巴哈尔（Mariana Carbajal）和莉莉安娜·亨德尔（Liliana Hendel）一起打造的流派专栏。

电视一直在阿根廷的妇女运动中扮演捉迷藏的角色（不是让某些妇女松散，也不是与脱掉衣服的妇女对抗其他妇女），而是一场能够引发女权主义革命的运动，这场革命在世界上比我们的屏幕上更受认可。

2015年，电视台播放的 “Ni Una Menos” 运动大受欢迎。但是他所做的事情好像他不存在是为了重新思考视听制作的模式。但是，对 “我也是” 的谴责带来了一波大规模的批评和质疑。

网络（尽管我们继续看电视和使用Twitter，但今天已经比电视还差）是第一次效果和反响热潮中的机会之窗。有可能强加一个生产者不需要批准的议程，尽管进行了讨论，但呼叫中心并没有组织起来，以便我们这些写信的人在看到我们写的内容之前就按比例衡量血细胞比容的坏血剂量。

2018年1月9日，杰拉尔多·罗津（GerardoRozín）在他的节目中大声疾呼，反对在 “助长暴力” 的文化中将暴力归化。

当电视打开大门时，情况发生了变化。因为，尽管如此，在产生社会和政治影响方面，电视仍然承受着沉重的沟通负担。佩皮托·西布里安（Pepito Cibrián）在苏珊娜·吉门内斯（Susana Giménez）的节目中阅读 “Marica” 是影响婚姻平等认可的因素之一（不是唯一的因素，从来没有一个因素），在婚姻书和结婚蛋糕中普遍点头表示没有主人和夫人的爱。

在批准合法堕胎的过程中，我们游行了一系列女权主义者（Bimbo、Julia Mengolini、Malena Pichot、Flor Freijo、Ingrid Beck、Valeria Licciardi 等）的夏季开幕式，这让人震惊地把堕胎带出壁橱，我们可以在每个房子里广泛谈论白天，所有终止妊娠但没有这样说的妇女。但是，如果在电视上说的话，说起来比较容易。

但是，许多司机后悔向女权主义者打开麦克风。它显示了。频道上有优秀的记者和主持人。但是画廊的变化多于实际的变化，没有性别专栏，拥有更多空间和收视率的记者似乎对女性充满愤怒，不努力去做加拿大系列《Workin'Moms》中所说的 “电梯” 效应，以便那些占据高于帮助位置的人其他人（低于）也可以上升。她们似乎想割绳子而不是把其他女人抬起来。

塞尔玛·法尔丁遭到谴责后，“莫尔菲” 的大门重新开放，讨论性别问题

杰拉尔多（Gerardo）为幽默，音乐和流行文化的传播做出了贡献，他的贵族获得了好评，但在他去世后获得了指数级的认可。也许是因为它就像一首不刺耳的歌曲，关闭时比打开时显示的更多。但它值得承认。此外，杰拉尔多的工作和人性都不应该消灭他的记忆和榜样： 一台更有尊严的电视是可能的。

几乎所有关于Gerardo的评论都重视同样的姿态：他知道怎么听。就个人而言，每次与他交谈时，我都有同样的感觉：他 知道怎么听 。他教会了倾听别人的声音，按照自己的意愿倾听自己的声音。另外，在生病的最后几个月里，杰拉尔多教会我像其他人一样听见死亡。他不只是要死，他知道自己很快就会死。它使难以忍受的变成了笑声、痛苦或友谊。我感谢你上了关于终身尊严的教训。

听是这种姿态在记者、驾驶员和骑摩托车的人中似乎已经消失了，摩托车发出的噪音太大，以至于他们再也听不到声音。杰拉尔多真的听说有必要改变与大男子主义有关的文化。许多人说他们正在解构或重建。这似乎是个不错的观点。他们没有必要有圣徒或未受污染的记录。但是他们能够听（也没那么糟糕）。但是对于大多数人来说，这是一种时尚，一种姿势，或者相反，它是一种变得更加男子气概的植物。

在 “莫尔菲” 中，罗津在2018年8月6日参议院关于《自愿终止妊娠法》的讨论中谈到了合法堕胎

我不后悔尝试。谈谈他们离开我的地方，试着找那些似乎愿意听的人。为了比我们在 Page/12 的 Las/12 中写得更远，更深入，这是杰拉尔多喜欢的事实，因为他是在他心爱的 Rosario/12 中开始的。但是在许多情况下，这是失败的。对于Gerardo来说，成功不是一个计划，而是现实生活中真诚而变革性的对话。在疾病和死亡中-这是现实的一部分-也是如此。

2016年11月9日是他第一次邀请我参加他的项目。我带着一个 pékele（来自尚塔尔·阿巴德的美味巧克力、香蕉和 dulce de leche 蛋糕）回来了，他照顾好把它包裹在我身边（比如邀请去电视演播室或他家客厅的人），这份礼物让陪伴我的女儿感到高兴。也不例外。不是唯一的邀请。唐纳德·特朗普在美国获胜后，我们与记者玛丽安娜·卡巴哈尔和弗洛伦西亚·阿尔卡拉兹一起去了。而且他是复数形式，离他不适合的裂缝很远，也不是中立的。他不喜欢大男子主义或种族主义。所以他说了。

那个时候，他在谈到特朗普的当选时说：“我们想尝试理解为什么一个承认自己的经济实力和出名的性别歧视者为自己的经济实力和出名感到自豪并能为他服务以征服女性并在身体上也有所进步，” 他在提出这个词之前强调说。

但是，也许最能显示出必须挽救的深度的话是他在 2018 年 1 月 9 日编辑时所说的，他正在通过编辑通行证（告诉我你在接受哪位受访者，我会告诉你你的意思）。前一天，好莱坞用 hashgat #Time “s Up 和穿着黑色衣服的女演员在金球奖颁奖典礼上将 #MeToo 带到了红地毯上的场景中站起来反对性虐待。

“没有女人必须忍受暴力，” 罗津在 2018 年 1 月在 #MeToo 的背景下社论要求发表社论。

但是阿根廷醒来时引起了争议，因为卡乔·卡斯塔尼亚（Cacho Castaña）曾说过：“如果妇女被强奸，就让她们放松身心并享受自己”。我们不会说引起民间传说，探戈，坎比亚，trova和rock的指挥家不了解流行文化。但是，鼓励他更进一步。她给了我通行证，谴责性暴力的归化，“我们不只是想请你开一家出版社露西亚娜（Luciana）。”

但他并没有保持沉默，并强调：“ 从文化上讲，社会明白某些内容对于现实生活来说太沉重了。而且，验证某些演讲最终会产生一种关于社会如何处理性别问题的想法，最终促进了对暴力行为的行动。我知道，在世界上，文化让暴力行为变得更容易就足够了。”

2018年8月6日，国会参议院还有两天的时间来处理自愿终止妊娠的问题。频道上有审查制度，有记者关门，有些女性只是在对女性未来的决定性时刻才把男人带到餐桌旁。杰拉尔多没有播出，但作为制片人，他决定再次开放这个词。在他的城市罗萨里奥（Rosario），堕胎是合法的，这是有原因的，他在屏幕上写下了图表：“那些离开生活的人是贫穷的妇女”；“社会有双重标准” 或 “对年轻女性的压力是不民主的”。

2018年12月13日，在塞尔玛·法尔丁遭到谴责后，麦克风在她的节目中再次打开。还要讲述《女儿的革命》一书，上面有绿色围巾的照片，今天这些照片是从电视游戏不公平和妇女被推迟的其他地方侮辱的。有时候需要进行比较。但是，特别要感谢你，并表明你可以在保持流行，熟悉和黄金时段的同时反射另一台电视。

许多司机在社交媒体上受到批评、质疑或烧死时给我打电话。也是 Gerardo。但是他是唯一一个保持节目对话和麦克风的人（作为指挥和制片人，当他在镜头前或在嘉宾名单后面时），指挥家是其他面孔：亚历杭德罗·范蒂诺，扎伊拉·奈良，达米安·德·桑托，保罗·卡布兰，梅丽娜·弗莱德曼，玛琳娜·吉恩茨堡等。

最大的问题不是有一些性别歧视的姿态，而是听不见这种改变是必要的。最大的虚伪来自那些说自己在听的人，第一次换衣服时他们又把插头塞进耳朵里。Gerardo还证明了倾听，改变和获得评分是可能的。这种尊严是它留给我们的文化遗产的一部分。让他们听我们说。

杰拉尔多提议与我们在酒吧里讨论过的女权主义小组一起做一个节目（当然还有更多的食物评论），但他们没有允许。但是作为一个真正相信电视的人，他总是有可能谈论性暴力、女性享受、特朗普对政治的影响，以及在疫情期间谈论另一个令他担忧和给他放映的问题：大火严重影响了他心爱的罗萨里奥2021。

他总是谈论自己的朋友：罗米娜·曼格尔，克劳迪娅·阿库尼亚，加布里埃拉·埃斯基瓦达和尼迪亚·马塞罗。当然，还有很多。但是他听了女人的话，笑了起来，并提出了建议。而且他知道如何珍惜和陪伴包围他的聪明女人。

他非常自豪地谈到了女儿的母亲（卡梅拉·巴尔巴罗）和儿子的母亲（玛丽安娜·巴苏尔多），并感到有责任陪伴与他坐在一起的母亲们努力审查养育子女的共同责任。

最重要的是，他谈到了照顾、抚养、笑和陪伴女儿对他的重要性。而且他的女儿会为他感到骄傲。为了向他致敬，我想向他致敬，对他来说最重要的是实现她。

要继续阅读