斯蒂芬妮·卡约在 Netflix 视频中混淆了秘鲁俚语，惹恼了粉丝：“鳄梨太无聊了”

3月18日星期五，Netflix 制作的第一部秘鲁电影《直到我们再次见面》上映。担任主角的秘鲁女演员斯蒂芬妮·卡约马克西·伊格莱西亚斯（Maxi Iglesias）是这家流媒体巨头宣传视频的一部分。但是，由于不幸的混乱，批评很快就来了。这就是发生的事情。

Cayo家族的成员出现在Netflix拉丁美洲的 TikTok 剪辑中，听到她鼓励用户更多地了解我们国家通常使用的方言。“嘿，小猫咪！我是斯蒂芬妮·卡约，Netflix 也说秘鲁语，pe'。这些是一些短语，以便他们去我的国家时可以模仿它们，” 这位国家艺术家说。

斯蒂芬妮成功地解释了 “Asu mare！” 这个词的含义，表示这个秘鲁俚语是在 “让你非常惊讶的事情” 时使用的。但是，当他不得不解释 “鳄梨” 一词时，他并没有遭受同样的命运，鳄梨是一种在其他国家广为人知的 “鳄梨” 水果，被广泛用作民族菜肴的补充。

“鳄梨是鳄梨，但我们也称鳄梨为无聊的人。所以，我们说 '嘿，别当鳄梨，好吧，'或者'别在头上做鳄梨，冷静下来，放松一下'，” 他说。之后，他解释了其他短语的含义，例如 “已经” 和 “al toque”。

用户质疑它

网友们毫不犹豫地批评斯蒂芬妮·卡约错误地定义了 “鳄梨” 的含义。对于许多人来说，这个词是指某人由于某种尴尬或不舒服的情况而可能感到的尴尬。其他人则说，这也与 “担心” 有关。

平台@@ 上的一些评论是：“就像假装自己有一条街一样”，“我知道鳄梨就像在说羞耻”，“有人可以向Cayo解释这些短语的真正含义”，“这段视频很好鳄梨”。

用户对斯蒂芬妮·卡约的视频的反应。（照片：TikTok Capture

用户对斯蒂芬妮·卡约的视频的反应。（照片：TikTok Capture

但这不是斯蒂芬妮第一次受到批评。最近几周，这位国家女演员面临着棘手的问题是《直到我们再次见面》的主角，这部电影讲述了背包客与西班牙商人（马克西·伊格莱西亚斯）的爱情故事。

网友质疑布鲁诺·阿森佐（Bruno Ascenzo）执导的这部电影雇用了一位肤色白皙蓝眼睛的金发女演员；考虑到故事发生在库斯科，而不是具有安第斯特色的人。当《Vogue Mexico》杂志称她为 “安第斯女演员” 并在Twitter上引起各种评论时，这场争议就引发了。

回应对 “安第斯女演员” 的批评

由于她在Twitter上受到强烈批评，这位女演员决定在自己的平台上大声疾呼，以明确表示 “直到我们再次见面” 并不代表安第斯女性，更不用说让她们作为库斯科居民的参考了。

“我不代表安第斯女性。但我出生在这里。“直到我们再次见面” 不是一部旨在代表安第斯女性的电影。这是一个浪漫的故事，讲述了两个男孩在我们美丽的秘鲁相遇并度过了一段难忘的旅程，” 这位国家艺术家写道。

同样，卡约敢于向他的追随者推荐他们专注于为自己的梦想而努力，而不是试图 “摧毁” 他人的梦想。“我给你一些建议... 我没能在谈论别人时表现不好。我非常忙于做自己喜欢的东西（从我9岁起）。 我已经没有辫子或大牙齿了，但我是同一个有 “不可能” 梦想的女孩。我为这部电影感到非常自豪。”

斯蒂芬妮·卡约回应了她的批评者。（照片：Twitter）

斯蒂芬妮·卡约回应了她的批评者。（照片：Twitter）

继续阅读：