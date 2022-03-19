塞尔达尔·别尔德穆哈梅多夫接任土库曼斯坦新总统

莫斯科，3月19日，据当地媒体报道，土库曼斯坦前总统古尔班古利·别尔迪哈梅多夫的儿子当选总统塞尔达尔·别尔迪哈梅多夫本周六在阿什哈巴德举行的庄严仪式上就任中亚国家的领导人。 当地机构TDKH说：“今天，在土库曼斯坦首都Rujiet Palace（灵性），举行了我国新总统就职典礼的庄严仪式。” 反过来，turkmenportal网站表示，政府成员、国家安全理事会成员和外交使团代表以及其他嘉宾出席了这次活动。 中亚共和国的新领导人一只手在宪法中宣誓就职，承诺 “严格遵守” 宪法条款和该国的其他法律。 土库曼斯坦中央选举委员会（CEC）上周二报道说，执政的民主党候选人土库曼斯坦副总理塞尔达尔·别尔德穆哈梅多夫曾是前苏联共和国 “公认的当选总统”。 40 岁的别尔迪穆哈梅多夫在上周六举行的早期总统选举中赢得了 72.97％ 的选票。 排在第二位的是土库曼斯坦国立体育运动大学副校长吉迪尔·努纳耶夫（Jidir Nunnaev），以11.09％的选票获得选票；第三位是玛丽地区副校长阿加扬·贝克米拉多夫（Agayan Bekmiradov），获得7.22％的选票。 有九名候选人竞选了总统职位。 总统选举原定于2024年举行，但一个月前，塞尔达尔·别尔迪穆哈梅多夫的父亲于2017年当选七年，宣布在土库曼斯坦提前举行选举，他以 “为年轻人让路” 的愿望为之辩护。 mos/amg