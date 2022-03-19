Sakkari 打破了巴多萨在印第安维尔斯双打的梦想

大卫·维拉弗兰卡 印第安维尔斯（美国），3月18日，保拉·巴多萨（Paula Badosa）与印第安维尔斯的田园诗于本周五结束。希腊人玛丽亚·萨卡里（Maria Sakkari）在半决赛中击败了卫冕冠军，从而打破了这位西班牙网球选手的梦想，他渴望在加利福尼亚沙漠锦标赛中获得历史性的双打。 对于巴多萨来说，这是一个非常艰难的夜晚，他在赛道上一点也不舒服，在 WTA 排名中排名第六的萨卡里在一小时四十八分钟内以 6-2、4-6 和 6-1 获胜。 这样，玛蒂娜·纳芙拉蒂洛娃现在将继续成为唯一一个在印第安维尔斯（1990年和1991年）连续两次获胜的人。 萨卡里将面对世界排名第四的波兰选手伊加·斯威特克，他今天在一小时 49 分钟内以 7-6（6）和 6-4 击败罗马尼亚人西蒙娜·哈勒普 在 WTA 积分榜上排名第七的巴多萨直到今天都通过了卷轴，他的发球和底部的比赛表现出了巨大的实力。 但是这两种武器在决赛前夕使他失望，因为巴多萨陷入了7次双重失误，在第一发球中只赢了56％的积分，并且遭受了希腊人非常强大和侵略性的右翼的折磨。 在比赛的大部分时间里，萨卡里还是第一位与巴多萨的身体部署和毅力相提并论的网球运动员，这是她的两个标志。 随着巴多萨的失利，本届大师1000强赛中的西班牙网球选项现在将进入男子平局，拉法·纳达尔和卡洛斯·阿尔卡拉兹将在周六的周日决赛中互相面对一席之地。 SAKKARI 占主导地位 这场比赛始于动荡：萨卡里在巴多萨的电影中幸运地受到打击后输掉了发球，而西班牙人也承认了一场从希腊人到其余球员（1-1）的空白比赛 “休息”。 萨卡里很快就恢复了他非常危险的权利，但巴多萨仍然很冷。 与其他从头到尾都是一块石头的比赛不同，巴多萨在获得第一发球时遇到了很多麻烦，在发球的前两回合中犯了 3 次双重失误，并在令人担忧的开局（3-1）中取得了新的 “突破”。 巴多萨有 15-40 的比分重返比赛，但萨卡里以极大的决心和决心解决了这个问题，继续领先（4-1）。 巴多萨一直在寻找感觉，但他在服役中的稳定性并没有显现出来。 另一方面，萨卡里非常喜欢决斗，每赢一分就举起拳头，她收集了神话般的遗骸，其中包括权利和挫折，这让巴多萨感到困惑。 萨卡里（Sakkari）在球场后面以惊人的力量主导了比赛，并移动了一名巴多萨（Badosa），他尝试了所有方法，双臂在罐子里看着自己的球队寻找解决方案。 他没有在萨卡里以新的 “突破” 和惊人的权威（35 分钟内以 6-2）获得的第一盘中找到他们。 跌宕起伏直到最后 巴多萨在整个锦标赛中都没有输掉一盘，所以反应是重新获得发球的可靠性，这是他在第二盘（1-1）开始时取得的成就。 有了这种火花，巴多萨似乎醒来了，他开始更加努力地射击，现在他确实在最长的集会上打过萨卡里，并且愤怒地重新参与了决斗，用空白的比赛（1-2）打破了发球。 这场比赛在跌宕起伏之间进行。 巴多萨再次失去了服务，萨卡里的右手是一次真正的折磨，另一个使他感到绝望的双重错误，但随后他又设法了 “突破” 继续前进（2-3）。 在那之前，他终于巩固了这一突破的最佳状态（2-4），在弥补自己缺乏成功的痛苦和咬牙之后，巴多萨将自己置于第二盘对阵日益失败的萨卡里（3-5）的边缘。 矛盾的是，正是他的发球和右边，直到那时还很断断续续，才在 42 分钟后给了他第二盘 4-6。 萨卡里似乎很感动，但在最后一盘的第一场比赛中赢得发球后大声疾呼。 然后，会议因情绪的微妙变化而感动。 巴多萨的两次非强制性失误使他输掉了发球，并给了萨卡里（2-0）翅膀，但是拥有很大平行右翼的西班牙人也中断了对希腊的服务并获得了空中（2-1）。 但是，萨卡里的破坏权再次给了他一个新的突破（3-1），最终它成为了比赛的关键比赛。 经过多次波动，萨卡里躲避了发球的稳固性，终于结束了巴多萨在印第安维尔斯的梦想。首席 dvp/ics （照片）