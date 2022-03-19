长时间的COVID：无限地生活在感染后遗症中的问题

据估计，在全球范围内，有超过10％的接受 COVID-19 的患者经历了长期或持续的COVID经历， 这将在不久的将来成为最频繁的就诊之一。在这种综合征中，感染四周后症状持续存在，甚至延长也可能超过12周。

它的特点是极度疲劳，呼吸急促，精神错乱，睡眠障碍，发烧，胃肠道问题，焦虑，抑郁，头痛，心悸和心动过速，嗅觉和味觉丧失等症状 为 特征器官。已经描述了200种与感染的急性后表现有关的症状或体征，通常称为延长COVID或COVID后。

来自世界各地的专家警告说，大量患有COVID的成年人和年轻人，即使他们没有先前存在的疾病，也 可能在未来几年面临严重的健康问题 。这个主题包括那些没有患有症状的疾病的人。

其他引起流行病或大流行的传染病，例如流感、脊髓灰质炎或埃博拉热，也影响到受影响的人，有些专家认为，应该从过去的突发公共卫生事件留下的教训中吸取教训。

“总的来说，社会可以看到感染的物理后果。这就是为什么它被视为公共卫生问题的原因。对心理健康的影响更加没有引起注意，几乎到了隐形的地步。该病毒的长期后果尚不清楚，但是显然， 这些年的疫情已经产生了许多心理健康问题，这些问题将在中长期产生影响 。阿根廷卫生经济学协会主席阿里尔·戈德曼告诉 Infobae，卫生系统必须为冠状病毒大流行后的几年做好准备。

“最近的历史向我们表明，许多疾病，尤其是病毒性疾病，可能会留下非常致残的长期后果，最糟糕的是，医生在 治疗紧急情况或急性疾病方面受过严格的培训，而应对 “第二天” 的疾病的能力较 差慢性病可能造成的损害，” 阿根廷心脏病学会的心脏病专家马里奥·博斯基斯警告说。

在与 Infobae 的对话中，专家补充说：“许多从 COVID-19 中康复的人向我们咨询持续症状，例如疲劳、呼吸急促、关节疼痛或认知障碍。最常见的讲话是 ，他们觉得自己与感染前的人不同 。现在的挑战是找出病毒与症状之间的因果关系。它在诊断测试中的缺失使我们想到了炎症反应，这种反应是由持续数月的病毒引发的。”

世界卫生组织（WHO）最终决定定义这种病理学，从而认识到疾病的存在，这是所有不得不听太多次的患者的基本支持一切都在他们的脑海里，或者你所需要的只是耐心。

这是一项必要的行动，以至于西班牙普通和家庭医生协会（SEMG）已经有了自己的描述，现在正沉浸在为其制定指南和协议的过程中方法。SEMG发言人洛伦佐·阿门特罗斯（Lorenzo Armenteros）解释说：“定义的重要性在于，它赋予了疾病特定的权重和自身的实体，” SEMG的发言人洛伦佐·阿门特罗斯（Lorenzo Armenteros）解释说。通过这种方式，可以定义群集，根据不同的特征（例如年龄，性别或合并症）对患者进行分组，从而研究每个特定组的发病率。

所谓的传染后综合征在医学上是众所周知的。它们是由一般病毒过程（例如简单的流感）引起的，其特征是疲劳有时伴有头痛。但是持久的 COVID 却大不相同。在由其他冠状病毒（例如SARS和MERS）引起的疾病之后，甚至没有出现类似的情况，或者至少没有统计学意义。

根据早期的统计数据，现在的专家知道，持续的COVID在男性中似乎更为普遍。严重疾病也是如此，在患有慢性病的男性中，住院和后遗症的发生频率更高。两者都被吸收的是儿童的低患病率（持续性COVID的患病率在1％至4％之间）。

未来的另一个主要问题可能是过早衰老， 有研究预测冠状病毒感染者会出现这种情况 。 与任何慢性病一样，有些方面要等到岁月流逝我们才能知道，但是今天我们仍然必须尝试回答许多问题。

谁面临的风险最大？

对于那些感染了冠状病毒的人来说，未来的另一个主要问题可能是过早衰老。（亚历山德拉·霍特尼克/《纽约时报》）

科学家们已经开始尝试找出哪些患者最有可能长时间发展COVID，以及这种情况的诱因是什么。刚刚在专业媒体C el l上发表的研究表明，西雅图系统生物学研究所的专家似乎已经找到了部分答案。

专家@@ 在论文中表示，那些循环有冠状病毒片段、针对自身组织或器官的特异性抗体以及爱泼斯坦-巴尔病毒死灰复燃的人似乎面临更大的风险 。科学家们有望更好地了解和预测长时间的COVID，患者在康复后数月仍面临各种各样的健康问题。由 50 多名研究人员组成的团队发现了一些可以及早发现的标志物，无论最初的感染是否严重，这些标志物似乎都与长期症状相关。

两到三个月后，研究人员跟踪了309名COVID患者，从最初诊断到康复，并将其与健康对照对象进行了比较。他们分析了血液样本和鼻拭子，将数据与患者的健康记录和自我报告的症状进行了整合。

科学家试图了解哪些患者最有可能长期患COVID以及这种情况的诱因是什么（EFE）

三个月后，超过一半的患者报告疲劳，四分之一的患者报告持续咳嗽。其他人出现胃肠道症状。该研究的结果很复杂，与不同的症状相关的特征不同。总的来说，科学家指出，四个因素之一是感染开始时血液中冠状病毒 RNA 的水平，这是病毒载量的指标。另一个是存在某些自身抗体，这些抗体会错误地攻击人体组织，就像在狼疮和类风湿关节炎等疾病中一样。第三个因素是爱泼斯坦-巴尔病毒的重新激活，这种病毒通常在年轻时感染大多数人，然后处于休眠状态。

最后一个因素是患有2型糖尿病，尽管研究人员指出，在涉及更多患者的研究中，糖尿病只是增加长期COVID风险的几种疾病之一。作者指出，他们的发现决定了可能的治疗策略，其中包括 “抗病毒药物，因为它们会影响病毒载量，以及针对缺乏症患者的皮质醇替代疗法”。

这项复杂的研究有几个组成部分，涉及来自不同大学和中心的数十名研究人员，包括系统生物学研究所、华盛顿大学和西雅图的瑞典医学中心，该研究的首席医学作者杰森·戈德曼（Jason Goldman）是传染病疾病专家。

信息图表：马塞洛·雷加拉多

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