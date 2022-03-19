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星期六 19 三月 2022
奇諾

长时间的COVID：无限地生活在感染后遗症中的问题

许多患有冠状病毒的人在数周和数月后永久出现症状。专家在研究和数据库中寻找答案

Newsroom Infobae

19 三月 2022
冠状病毒感染通过后，无论是无症状，症状很少还是形式严重，所有患者都会持续感到恐惧：COVID延长或长 COVID。

据估计，在全球范围内，有超过10％的接受 COVID-19 的患者经历了长期或持续的COVID经历这将在不久的将来成为最频繁的就诊之一。在这种综合征中，感染四周后症状持续存在，甚至延长也可能超过12周

它的特点是极度疲劳，呼吸急促，精神错乱，睡眠障碍，发烧，胃肠道问题，焦虑，抑郁，头痛，心悸和心动过速，嗅觉和味觉丧失等症状特征器官。已经描述了200种与感染的急性后表现有关的症状或体征，通常称为延长COVID或COVID后。

来自世界各地的专家警告说，大量患有COVID的成年人和年轻人，即使他们没有先前存在的疾病，也可能在未来几年面临严重的健康问题这个主题包括那些没有患有症状的疾病的人。

其他引起流行病或大流行的传染病，例如流感、脊髓灰质炎或埃博拉热，也影响到受影响的人，有些专家认为，应该从过去的突发公共卫生事件留下的教训中吸取教训。

“总的来说，社会可以看到感染的物理后果。这就是为什么它被视为公共卫生问题的原因。对心理健康的影响更加没有引起注意，几乎到了隐形的地步。该病毒的长期后果尚不清楚，但是显然这些年的疫情已经产生了许多心理健康问题，这些问题将在中长期产生影响。阿根廷卫生经济学协会主席阿里尔·戈德曼告诉 Infobae卫生系统必须为冠状病毒大流行后的几年做好准备

“最近的历史向我们表明，许多疾病，尤其是病毒性疾病，可能会留下非常致残的长期后果，最糟糕的是，医生治疗紧急情况或急性疾病方面受过严格的培训，而应对 “第二天” 的疾病的能力较差慢性病可能造成的损害，” 阿根廷心脏病学会的心脏病专家马里奥·博斯基斯警告说。

在与 Infobae 的对话中，专家补充说：“许多从 COVID-19 中康复的人向我们咨询持续症状，例如疲劳、呼吸急促、关节疼痛或认知障碍。最常见的讲话是，他们觉得自己与感染前的人不同。现在的挑战是找出病毒与症状之间的因果关系。它在诊断测试中的缺失使我们想到了炎症反应，这种反应是由持续数月的病毒引发的。”

世界卫生组织（WHO）最终决定定义这种病理学，从而认识到疾病的存在，这是所有不得不听太多次的患者的基本支持一切都在他们的脑海里，或者你所需要的只是耐心。

这是一项必要的行动，以至于西班牙普通和家庭医生协会（SEMG）已经有了自己的描述，现在正沉浸在为其制定指南和协议的过程中方法。SEMG发言人洛伦佐·阿门特罗斯（Lorenzo Armenteros）解释说：“定义的重要性在于，它赋予了疾病特定的权重和自身的实体，” SEMG的发言人洛伦佐·阿门特罗斯（Lorenzo Armenteros）解释说。通过这种方式，可以定义群集，根据不同的特征（例如年龄，性别或合并症）对患者进行分组，从而研究每个特定组的发病率。

所谓的传染后综合征在医学上是众所周知的。它们是由一般病毒过程（例如简单的流感）引起的，其特征是疲劳有时伴有头痛。但是持久的 COVID 却大不相同。在由其他冠状病毒（例如SARS和MERS）引起的疾病之后，甚至没有出现类似的情况，或者至少没有统计学意义。

根据早期的统计数据，现在的专家知道，持续的COVID在男性中似乎更为普遍。严重疾病也是如此，在患有慢性病的男性中，住院和后遗症的发生频率更高。两者都被吸收的是儿童的低患病率（持续性COVID的患病率在1％至4％之间）。

未来的另一个主要问题可能是过早衰老有研究预测冠状病毒感染者会出现这种情况与任何慢性病一样，有些方面要等到岁月流逝我们才能知道，但是今天我们仍然必须尝试回答许多问题。

谁面临的风险最大？

阿斯玛冠状病毒
对于那些感染了冠状病毒的人来说，未来的另一个主要问题可能是过早衰老。（亚历山德拉·霍特尼克/《纽约时报》）

科学家们已经开始尝试找出哪些患者最有可能长时间发展COVID，以及这种情况的诱因是什么。刚刚在专业媒体C el l上发表的研究表明，西雅图系统生物学研究所的专家似乎已经找到了部分答案。

专家@@ 在论文中表示，那些循环有冠状病毒片段、针对自身组织或器官的特异性抗体以及爱泼斯坦-巴尔病毒死灰复燃的人似乎面临更大的风险。科学家们有望更好地了解和预测长时间的COVID，患者在康复后数月仍面临各种各样的健康问题。由 50 多名研究人员组成的团队发现了一些可以及早发现的标志物，无论最初的感染是否严重，这些标志物似乎都与长期症状相关。

两到三个月后，研究人员跟踪了309名COVID患者，从最初诊断到康复，并将其与健康对照对象进行了比较。他们分析了血液样本和鼻拭子，将数据与患者的健康记录和自我报告的症状进行了整合。

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科学家试图了解哪些患者最有可能长期患COVID以及这种情况的诱因是什么（EFE）

三个月后，超过一半的患者报告疲劳，四分之一的患者报告持续咳嗽。其他人出现胃肠道症状。该研究的结果很复杂，与不同的症状相关的特征不同。总的来说，科学家指出，四个因素之一是感染开始时血液中冠状病毒 RNA 的水平，这是病毒载量的指标。另一个是存在某些自身抗体，这些抗体会错误地攻击人体组织，就像在狼疮和类风湿关节炎等疾病中一样。第三个因素是爱泼斯坦-巴尔病毒的重新激活，这种病毒通常在年轻时感染大多数人，然后处于休眠状态。

最后一个因素是患有2型糖尿病，尽管研究人员指出，在涉及更多患者的研究中，糖尿病只是增加长期COVID风险的几种疾病之一。作者指出，他们的发现决定了可能的治疗策略，其中包括 “抗病毒药物，因为它们会影响病毒载量，以及针对缺乏症患者的皮质醇替代疗法”。

这项复杂的研究有几个组成部分，涉及来自不同大学和中心的数十名研究人员，包括系统生物学研究所、华盛顿大学和西雅图的瑞典医学中心，该研究的首席医学作者杰森·戈德曼（Jason Goldman）是传染病疾病专家。

信息图表：马塞洛·雷加拉多

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