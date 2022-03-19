和你的猫一起玩会发展他的猫科动物 “存在”

和我们的猫一起玩，会让他每天长大，感觉更像猫。这可能表明它会在身体上发展，但它通过游戏的成长将使它在情感和智力上变得更大。
通过游戏，我们的猫不仅能够获得乐趣和娱乐，而且还可以通过精神和情感刺激来增强技能，帮助他提高猎人的本能。简而言之，所有这些都会使他变得更加猫。
猫是典型的猎人，他们会振动并喜欢跟踪猎物的艺术，这在驯化时很困难，当它们生活在城市环境中时更是如此。
作为现实的复制品或漫画的游戏使猫更接近其野生自然的活动，使其本能因几代人的驯化而陷入困境浮出水面，同时使它能够保持身心健康。
当空间很小时，我们将不得不提高我们的创造力，通过游戏来复制掠夺性行为。
如果我们使用绑在绳索上的物品和/或玩具，我们将模仿小猫最常见的猎物的动作：鸟类或小型啮齿动物。这样，城市生活将被赋予狩猎猫的主要方法之一，其中包括追捕猎物。
指定它的方法是通过树枝或棍子的末端，我们将绑一根至少一米的小绳子或线，在另一端，我们将一个小的充气球（一块包裹棉或尼龙泡沫的织物）或一个简单的软木塞。
让我们从一端拿起棍子，然后用蜿蜒的动作通过拖动来模仿猎物的运动，以便猫追赶它。重要的是，它可以被驱动，以便狩猎的顺序以幸福而胜利的结局结束。
另一种玩法是玩球或纸球，尤其是当它们弹起时。反弹将通过抵抗和试图逃跑使他们获得 “活着” 的地位。这种效果可以通过让猫自己抓住适当大小的球来实现。当猫看见自己的滚动时，她会定位自己来跟踪和攻击她。一旦它停滞不前，它会试图用钉子和嘴巴抓住它的四条腿之间，假装猎杀了一个猎物，它自己的跟踪给了它 “生命”。
玩具比自制的要好得多，应该引起猫的注意，这就是为什么它们会发出声音。J amás我们必须用激光手电筒和我们的猫一起玩：因为他的好奇心会迫使他去追求它，因此在没有成功猎杀猎物的情况下，运用他所有的体力来设法抓住它。这将使动物感到沮丧，并可能对其未来的行为产生严重后果。
在最常用爪子抓玩具的小猫中，观察到更大的嬉戏倾向。非常重要的是，在与猫玩耍时，我们要使用中间物体，而不是使用手或脚来消除将爪子伸到猫身上的习惯，从而防止随后的伤害。
* 教授胡安·恩里克·罗梅罗博士 @drromerook 是一名兽医。大学教育专家。心理免疫神经内分泌学硕士学位。小动物学校医院（UNLPAM）前院长。阿根廷几所大学的大学教授。国际讲师。
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