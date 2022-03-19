和你的猫一起玩会发展他的猫科动物 “存在”

Sophie Ghaziri, who now lives outside Beirut, carries her cat at home in Byblos, Lebanon July 20, 2021. "Not until we sat down with ourselves, did we have time to process what we had gone through. That's when the panic attacks started, that's when I thought my heart was going to come out of my chest?. we moved as far away from Beirut as possible and it feels a lot safer here..I didn?t lose a family member and I didn?t lose anything, I just lost myself in this". 34-year old Journalist and producer, Sophie Ghaziri, said. Picture taken July 20, 2021. REUTERS/Emilie Madi

和我们的猫一起玩，会让他每天长大，感觉更像猫。这可能表明它会在身体上发展，但它通过游戏的成长将使它在情感和智力上变得更大。

通过游戏，我们的猫不仅能够获得乐趣和娱乐，而且还可以通过精神和情感刺激来增强技能，帮助他提高猎人的本能。简而言之，所有这些都会使他变得更加猫。

猫是典型的猎人，他们会振动并喜欢跟踪猎物的艺术，这在驯化时很困难，当它们生活在城市环境中时更是如此。

作为现实的复制品或漫画的游戏使猫更接近其野生自然的活动，使其本能因几代人的驯化而陷入困境浮出水面，同时使它能够保持身心健康。

通过游戏，我们的猫不仅可以玩得开心和娱乐，而且还可以增强技能，帮助他提高猎人本能（路透社/Kai Pfaffenbach）

当空间很小时，我们将不得不提高我们的创造力，通过游戏来复制掠夺性行为。

如果我们使用绑在绳索上的物品和/或玩具，我们将模仿小猫最常见的猎物的动作：鸟类或小型啮齿动物。这样，城市生活将被赋予狩猎猫的主要方法之一，其中包括追捕猎物。

指定它的方法是通过树枝或棍子的末端，我们将绑一根至少一米的小绳子或线，在另一端，我们将一个小的充气球（一块包裹棉或尼龙泡沫的织物）或一个简单的软木塞。

让我们从一端拿起棍子，然后用蜿蜒的动作通过拖动来模仿猎物的运动，以便猫追赶它。重要的是，它可以被驱动，以便狩猎的顺序以幸福而胜利的结局结束。

玩具比自制的要好得多，应该引起猫的注意，这就是为什么它们有声音（法新社）

另一种玩法是玩球或纸球，尤其是当它们弹起时。反弹将通过抵抗和试图逃跑使他们获得 “活着” 的地位。这种效果可以通过让猫自己抓住适当大小的球来实现。当猫看见自己的滚动时，她会定位自己来跟踪和攻击她。一旦它停滞不前，它会试图用钉子和嘴巴抓住它的四条腿之间，假装猎杀了一个猎物，它自己的跟踪给了它 “生命”。

玩具比自制的要好得多，应该引起猫的注意，这就是为什么它们会发出声音。J amás我们必须用激光手电筒和我们的猫一起玩：因为他的好奇心会迫使他去追求它，因此在没有成功猎杀猎物的情况下，运用他所有的体力来设法抓住它。这将使动物感到沮丧，并可能对其未来的行为产生严重后果。

在最常用爪子抓玩具的小猫中，观察到更大的嬉戏倾向。非常重要的是，在与猫玩耍时，我们要使用中间物体，而不是使用手或脚来消除将爪子伸到猫身上的习惯，从而防止随后的伤害。

* 教授胡安·恩里克·罗梅罗博士 @drromerook 是一名兽医。大学教育专家。心理免疫神经内分泌学硕士学位。小动物学校医院（UNLPAM）前院长。阿根廷几所大学的大学教授。国际讲师。

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