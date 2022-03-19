帕丘卡面对克鲁兹·阿祖尔保持领先地位

由于两支球队在前一天设法击败了对手，因此预计两支球队之间将进行一场激烈而有争议的比赛，这两支球队充满信心地抵达。

帕丘卡在上一场比赛中以 3-0 击败了托卢卡足球俱乐部，他们将在主场寻找另一个有利的结果。在过去的4场比赛中，他在3场比赛中获胜，在1场比赛中均分。

克鲁兹·阿祖尔在以 2 比 1 击败美洲狮国立自治大学之后带着精神抵达。在过去的几天里，他赢了1胜，2负和1平。

洛斯图佐斯和拉马基纳将于明天 00:00（阿根廷时间）进行测量。墨西哥第11届联赛-Liga MX-Clausura 2022的比赛将在伊达尔戈体育场举行。

在锦标赛的历史上，最后5场决斗有利于增加3场胜利的访问，而其他2场比赛则是平局。

场地以22分和7场胜利领先，而访客达到17个单位，在锦标赛中排名第五。

布莱恩·冈萨雷斯·韦莱斯将担任在会议上伸张正义的法官。

时间 Pachuca 和 Cruz Azul，取决于国家

阿根廷：00:00 小时

哥伦比亚、墨西哥东部标准时间和秘鲁：晚上 10:00

墨西哥 CST 和尼加拉瓜：晚上 9:00

墨西哥 MST 和墨西哥太平洋标准时间：晚上 8:00

委内瑞拉：23:00pm

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