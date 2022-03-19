反对派领导人与以色列副总理吉迪恩·萨尔讨论了恐怖主义问题

在访问阿根廷时，以色列副总理兼司法部长吉迪恩·萨尔（Gideon Sa'ar）已经在以色列驻布宜诺斯艾利斯大使馆遭袭三十周年之际与政治领导人举行了几次会晤。 昨天轮到了 Juntos por Cambio 的两位主要领导人 ：PRO 主席帕特里夏·布尔里希和公民联盟负责人兼全国代表马克西米利亚诺·费拉罗。

会议开始时，反对派领导人和从特拉维夫出发的代表团一致认为，“必须继续努力，以便将应对三十年前袭击以色列外交总部负责的人绳之以法，从而实现和平。在一份声明中报道，受害者、他们的家属和幸存者”。

反恐斗争是会议讨论的主要议题之一 。谈话的重点是1992年和1994年在布宜诺斯艾利斯发生的袭击事件，在这次袭击中，真主党和伊朗被指控为其知识作者、检察官 Alberto Nisman 的死亡以及与伊朗伊斯兰共和国签署的谅解备忘录。

此外，他们还讨论了阿根廷北部边境的安全及其重要性，“主要是在有与真主党有关的活动的地点，并强调了国际舞台上的合作在促进反恐斗争中的核心作用。”

公民联盟主席马克西米利亚诺·费拉罗

“世界需要正义与和平。在这方面，我同意以色列副总理 @gidonsaar 的观点，他深入讨论了给我们留下深刻印象的事件，例如袭击以色列大使馆和 AMIA、尼斯曼遇刺以及与伊朗的备忘录。我们需要答案！”，在社交媒体上发布了帕特里夏·布尔里希。

“我们谈到了我们共有的4处伤口：对大使馆和AMIA的恐怖袭击，与伊朗的备忘录以及尼斯曼遇刺事件。我们被我们不会忘记的痛苦团结在一起，但也将友谊与合作联系在一起。” 马克西米利亚诺·费拉罗在他的个人Twitter帐户上反过来评论道。

他们讨论的另一个问题是乌克兰和俄罗斯之间的战争。双方都对俄罗斯入侵以来乌克兰民间社会的状况和战争的影响表示关切。

代表团其他成员、以色列外交部拉丁美洲和加勒比司司长乔纳森·佩莱德和以色列驻阿根廷大使加利特·罗宁出席了会议。最近几天，随行人员政府的特使们在前往特拉维夫的外交使团遭到袭击 30 周年之际保持了紧张的活动议程。

在这些承诺中，吉迪恩·萨阿尔会见了众议院议长塞尔吉奥·马萨，后者向他指出了将该恐怖组织列入红名单的重要性。在那次会议上，执政集团和反对派集团的主席出席了会议，例如托多斯阵线的赫尔曼·马丁内斯、联邦 Interb lock 的亚历杭德罗· “托波” · 罗德里格斯、UCR 的卡琳娜·班菲和公民联盟的胡安·曼努埃尔·洛佩斯。

以色列国官方代表团还参加了阿根廷以色列商会（CCAI）主席马里奥·蒙托托举办的荣誉招待会，这是阿根廷以色列商会活动的一部分大使馆遭袭@@ 30周年。

试图澄清袭击事件的司法案件属于最高法院的管辖范围，因为这是对外国外交总部的袭击。

基甸·萨尔在与反对派领导人的会晤中

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29张照片：阿根廷以色列商会组织的会议与加利特·罗宁大使和副总理吉迪恩·萨阿尔会晤