冥想和平、按摩和植物性食谱：Lollapalooza 的绿洲

在Lollapalooza的中心，有一个像贝都因人使用的帐篷，上面装饰着花环，地毯和靠垫供休息。它要求沉默，这是通过阻止外部声音与内在声音连接的耳机来实现的。是的，在阿根廷最重要的节日中，有一片绿洲远离了超过10万人的潮流，他们在圣伊西德罗竞技场安排的四个舞台上振动。

那里供应薄荷、柠檬和茴香的凉茶。它们由来自 Arapy 的帕特里夏·巴兰迪拉和加布里埃拉·罗夫莱多准备。两者都对植物，草药和天然食谱的力量了解很多。他们在为期三天的音乐节举办的研讨会上分享了所有知识。 “在没有肥料的情况下从地下生长会带来不可替代的特性，我们必须利用这些特性。一点薄荷有助于消化，薄荷具有镇痛作用，柠檬香脂可作为抗焦虑盟友。所有东西都可以掺入热饮或冷饮（例如茶）中，也可以加入沙拉或生菜等食谱中。我们触手可及，” 他们解释说。

这不是Lolla唯一能带来更健康生活的提议。在前方几米处，胡安娜在二十分钟的瑜伽课上锻炼了自己的灵活性。贾斯汀更喜欢停在完全由托盘制成的支架上，该支架可免费提供 15 分钟的收缩按摩。“节日很长，你必须走路、跳跃、唱歌... 然后我们来放松一下，给电池充电然后恢复一切。哑剧，” 这位来自布宜诺斯艾利斯的年轻女子说，她来看麦莉·赛勒斯和沃斯。

吊床邀请你放松身心并暂停身体以补充能量

音乐不再是成为现场最重要音乐节的一部分的唯一理由。健康和保健务虚会的日益普及证明了人们对身体和精神护理的兴趣与日俱增。在最前沿，并与这种健康趋势保持一致，知名组织和参照者联系在一起，他们考虑将活动的公众与健康的生活方式，负责任并意识到社会问题联系起来。

健康避难所被称为 Espiritu Verde。穿越传送门就像进入另一个传送门一样，那里的时间似乎更加悠闲和紧张，邀请你在这里和现在生活。

他们从《生活的艺术》中呼吁 “让我们为和平而冥想”。为此目的，一点一点地有十人聚集在一起，深呼吸。他们已经坐下来，闭上眼睛，让自己被向导带走。 “我们都三天了。重要的是，越来越多的人知道这种古老的做法对提高生活质量，增加能量和增强免疫系统的好处，” 他们在太空中说。

有意识的饮食是健康生活的另一个支柱。这就是为什么有一批用于健康食品的食品卡车的原因。由企业家多米尼克·奥哈科和贝伦·贝尔维德创立的 Nutre e 带着藜麦汉堡降落在竞技场。组合中的选项包括蘑菇，小扁豆，菠菜，所有这些都配以土豆和炸甜菜的混合物。价格：1,100 美元。他们不会停止销售。最受欢迎的是新颖的蘑菇食谱。

Nutree 提出的基于藜麦的菠菜 burga

以植物为基础的Vegan Nature在其Foodtruck上留下了自己的印记，其菜肴和组合均采用100％可堆肥包装。吃什么：Casa Vegana 纪念章、焦糖洋葱、番茄片、火箭香蒜酱和纯素蛋黄酱售价 900 美元。还有三个 No Cheese 披萨，一个大的披萨有六份 800 美元。

谁说冰淇淋不健康？Too Good将自己定义为专家，这就是为什么他们制作了第四公斤中只有170-295卡路里的卡路里的工匠食谱的原因。“由于我们希望它是完美的，所以我们在不加糖，不含脂肪和Tacc的情况下做到这一点，以免排斥任何人。最后，最好的是：美味，奶油和营养”，他们在展台上解释说。口味很经典：巧克力，草莓，dulce de leche等等。

在所有这些产品中，就像在每个购物车中一样，您都用手镯付款。该系统之所以起作用，有几个原因：没有变更的问题，没有不安全感，孩子们不必处理金钱，也没有大笔藏品冒险。

另一个重要的问题是，我们必须减少垃圾，垃圾是在如此规模的节日中产生的。这就是 Rock and Recycle 开始行动的原因。该计划旨在通过在节日两天期间产生的废物在源头进行分离来减少活动的环境足迹。为此，在场所内有区分可回收和不可回收的篮子，用于回收可回收材料并实现随后的回收利用。这不仅旨在减少所产生的污染，而且还要以良好的习惯感染公众，这些习惯可以在他们的家庭，办公室和社区中复制。在2019年的版本中，回收了1714千克的材料，分为：塑料（284千克）、纸板（338千克）、金属罐（980千克）和玻璃（112千克）。

Espirítu Verde的入口是与其他非营利组织共享的空间，专门设计用于将活动的公众与健康，负责和有意识的生活方式联系起来

还有一大批致力于环境问题的泥土色 T 恤志愿者积极参与这项回收计划。它们提高了公众的认识，并促进正确分类废物，以防止可回收物品最终落入垃圾桶。

游览结束于拥有超级大国的固定自行车。按照 “Recicleta关心地球” 的节奏，产生了积极的影响，因为一瓶Pet在可用于制造各种物体的线上复活：钱包，狗绳，钥匙圈。

这就是 Espiritu Verde 的全部目的，小习惯会对拯救地球产生重大影响。还有多少加起来。

佛朗哥·法法苏利：照片

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