马克·马尔克斯在潮湿的赛道上警告自己的节奏

龙目岛（印度尼西亚）3月19日西班牙人马克·马尔克斯（Repsol Honda RC 213 V）在曼达利卡赛道举行的印度尼西亚 MotoGP 大奖赛第三轮自由练习中警告对手他的步伐，他是最快的，也是圈数最多的人，二十一圈。 与第一天相比，该策略发生了巨大变化，当时看到许多车手放松身心，几乎所有的 MotoGP 车手都在赛道上齐心协力，其明确目标是在雨天条件下尽可能多地跑圈。 这一策略的目标不过是尽可能努力地为周日的比赛设定最佳设置，许多天气预报预测这与周六的比赛相同，尽管事实上他们中的许多人必须通过第一个资格赛才能争取领先。尽可能在产出训练中进行，这对于取得良好的最终结果具有决定性意义。 在这种情况和方法下，第一位领导人再次是法国人法比奥·夸塔拉罗（Yamaha YZR M 1），他在周五表现最快，但他的 “地位” 是短暂的，因为在这些条件下的真正专家澳大利亚杰克·米勒（Ducati Desmosedici GP21）“定居” 在时间表的顶部记录为 1:37 .860，比法国人快两秒钟的 “计时码表”。 西班牙人马克·马尔克斯（Repsol Honda RC 213 V）是最早尝试使用已经使用过的干式沥青轮胎的人之一，这显然是为了改善周五的记录，尽管他是第三轮免费测试的领导者，但他的时间仍比最佳时期落后五秒半。 当时，距离训练还有四分之一小时，马克·马尔克斯和杰克·米勒与葡萄牙人米格尔·奥利维拉（KTM RC 16）一起在训练的最快圈速中开始抓住十分之一，其他车手也参加了比赛的最后一站。 法比奥·夸塔拉罗（Fabio Quartararo）的摩托车电子设备再次出现问题，迫使他在赛道上进入车间，而雷普索尔·本田（Repsol Honda）车手又回到了赛道上最快圈速，这清楚地表明了八届世界冠军在这场比赛中的步伐尽管看到被迫通过第一次分类，但情况可能是。 马克斯显然占据了会议的主导地位，领先于意大利弗朗切斯科· “佩科” · 巴格尼亚（杜卡迪 Desmosedici GP21）和他的同胞马可·贝泽基和卢卡·马里尼，都在雅马哈 YZR M 1 赛道上，西班牙人亚历克斯·林斯（铃木 GSX RR）和波尔·埃斯帕加罗（雷普索尔·本田 RC 213 V）在他们身后。 一个奇怪的新奇事物是Race Management的奖项，所有MotoGP车手都会在比赛开始时直接在起跑阵型上练习，其中许多人试图从比赛中线以外的位置进行练习，以了解污垢和缺乏的程度。坚持在那些时候。 他们有可能尝试多达两次，但是对于像马克·马尔克斯本人或 “Pecco” Bagnaia这样的车手来说，情况并非如此，而Fabio Quartararo确实尝试过，这是他第二次从 “杆位” 开始这样做，这是他在整个MotoGP免费赛中占据的第一名练习计数。