液化石油气：您将从3月20日星期日起支付这笔费用

本周六，能源监管委员会（CRE）宣布了液化石油气（LP）的最高价格，该价格将于3月20日（星期日）至26日（星期六）在全国范围内生效。

对于墨西哥城（CDMX）和墨西哥州（Edomex），CRE详细说明每公斤天然气成本将分别降低46和29美分。

截至 3月20 日星期日，CDMX的16位市长的最高价格为每公斤24.66比索，而每升成本为 13.31 比索。

（照片：墨西哥政府）

这样，一个 20公斤的气瓶将花费 493.2比索，而一个 30公斤的气瓶将花费739.8比索。在3月19日星期六之前，用户仍然需要每公斤支付25.12比索。

虽然墨西哥州的最高价格为 24.45比索，但用户将为每 20公斤的气瓶支付 489比索，为30公斤的气瓶支付733.5比索。而每升的成本将是12.80。

在国家层面，最高能源价格也将略有下降

例如，在普埃布拉市，液化石油气的成本从每公斤25.32比索和每升13.67比索增加到每公斤24.85比索和每升13.42比索。

同时，在哈利斯科州的瓜达拉哈拉；液化石油气的公斤将从26.31比索增加到25.83比索，而升将从14.21比索降至13.95比索。

能源成本的下降幅度微乎其微。（照片：CRISANTA ESPINOSA AGUILAR/CUARTOSCURO/档案馆）

在新莱昂州蒙特雷，每公斤的价格将从28.89比索上涨到28.36比索，升从15.60比索上涨到15.31比索。

而在该国其他城市，每公斤液化石油气的最高成本从24.39比索到25.35比索不等。每升的价格从13.17比索到13.67比索不等；取决于城市。

要查看所有州和城市的费用清单，您可以通过链接进行查询：https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/710843/PRECIOS_M_XIMOS_VIGENTES_DEL_20_AL_26_DE_MARZO_DE_2022.pdf

俄罗斯和乌克兰之间的冲突影响了全球的天然气、汽油和石油价格。（照片：Cuartoscuro/Archive）

俄罗斯和乌克兰之间的冲突不仅导致世界石油价格上涨，而且导致天然气价格上涨，因为俄罗斯是世界第二大天然气生产国，也是欧洲最大的供应国，占全球总供应量的16.6％。

去年2月，总统安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔（AMLO）表示，墨西哥政府有计划减轻影响，尽管他没有透露细节。

他说：“我们已经做好了一段时间的准备，以便如果进口天然气的价格大幅上涨，我们可以启动所有不需要它的发电厂，以避免成本增加。”

“我们已经有了行动计划。用水产生更多的电力。就汽油而言，也是如此。有补贴。因此，即使进口或原油价格上涨，也不会传递给消费者，也不会超过通货膨胀，” 墨西哥总统说。

但是，到目前为止，能源部和经济部都已发布了 “计划”。

照片：efe/Edgar Avila/Archive

根据几位分析师的说法，这场战争已经开始一个月了，已经对国际汽油和天然气价格产生了影响，这将导致包括墨西哥在内的全球通货膨胀率上升。

根据美国国家统计与地理研究所（Inegi）的数据，仅在该国2月份的通货膨胀水平就达到了7.28％，高于分析师的估计，这种情况可能会因战争而延长。

此外，专家警告说，乌克兰的局势也可能影响谷物产量，甚至影响世界小麦价格的两倍。

俄罗斯和乌克兰加起来占世界小麦出口的四分之一以上，而仅乌克兰就占葵花籽油出口的近一半。两者都是许多食品中使用的关键原料。

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