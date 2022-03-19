主要信息清单上午6点

《今日世界：来自美联社的关键信息》

2022年3月19日，星期六

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头版

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EUR-GEN 乌克兰战争

毫无疑问-乌克兰总统沃洛德米尔·泽伦斯基说，俄罗斯军队正在封锁该国的主要城市以消耗和制服人口，但警告说，该战略将失败，如果不结束战争，从长远来看，莫斯科将输掉。作者：卡拉·安娜。757 个字。美联社照片。已发送。

骗局：

-UKRAINE-WAR-LATEST：俄罗斯入侵乌克兰的最新进展。

EUR-GEN 挪威-北约事故

赫尔辛基-挪威首相说，北约在乌克兰举行的一次与战争无关的演习中，四名美国士兵死于飞机失事。268个字。已发送

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只在 AP

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EUR-GEN 乌克兰战争利沃夫

乌克兰利沃夫-在导弹击中利沃夫市中心的大教堂和咖啡馆不远之前，乌克兰的文化之都是一座远离战争的城市。作者：卡拉·安娜。1126 个字。美联社照片.已发送

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拉丁美洲和加勒比

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AMN-GEN 墨西哥连环杀手

墨西哥城-法官以去年5月在墨西哥首都郊区发生的谋杀案判处安德烈斯·门多萨（AndrésMendoza）无期徒刑，该谋杀案被称为 “阿蒂萨潘的连环杀戮女性”。已发送

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世界

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ASI-GENE-冠状病毒-中国

北京—中国卫生当局报告说，有两人死于COVID-19，这是该国自2021年1月以来的首例死亡，当时中国正在与一波奥米克龙作斗争。376个字。美联社照片。已发送

EUR-GENE VATICANO-REFORMA

罗马-梵蒂冈发布了文件，确定了教皇方济各推动的期待已久的罗马教廷官僚机构改革。作者：妮可·温菲尔德。185 个字。美联社照片。已发送

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体育

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DEP-BEI TWINS-STRAP

纽约 — 一位了解谈判情况的人士告诉美联社，卡洛斯·科雷亚与明尼苏达双城队达成了 1.053 亿美元的为期三年的协议。多米尼加人队在休斯顿太空人队结束了七个赛季的比赛。作者：罗纳德·布鲁姆。473 个字。美联社照片。已发送

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