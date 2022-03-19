勒克莱尔赢得今年的第一杆位，塞恩斯将在巴林获得第三名

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体育写作》，3月19日，摩纳哥查尔斯·勒克莱尔（法拉利）将于本周日在萨希尔赛道举行的巴林大奖赛上首次亮相，该大奖赛将开启一级方程式世界锦标赛，本周六他在预选赛中表现最好，领先于西班牙队友卡洛斯获得第三名的塞恩斯。 24岁的勒克莱尔在一分30秒和558千分之一的时间内覆盖了该国首都麦纳麦郊区的5,412米长的赛道，取得了F1比赛以来的第十个杆位，比最后一位获得第二名的世界冠军荷兰人马克斯·维斯塔彭（Red Bull）少123；还有谁塞恩斯的时间仅提高了六千分之六，塞恩斯将从第二排开始，紧随另一只红牛，墨西哥人塞尔吉奥·佩雷斯（SergioPérez）。 另一位西班牙人，双阿斯图里亚斯世界冠军费尔南多·阿隆索（阿尔卑斯山），将从第四排开始第八名；与丹麦人凯文·马格努森（哈斯）一起。 两人都将落后于七次英格兰世界冠军刘易斯·汉密尔顿（梅赛德斯）和他的前队友瓦尔特里·博塔斯（Valtteri Bottas），现在在阿尔法罗密欧，后者将从第三排开始。 从第五场开始，一级方程式世界锦标赛的第一场比赛-计划进行57圈，完成308.2公里的路线-英国人乔治·罗素，梅赛德斯的新车手；法国人皮埃尔·加斯利（Alpha Tauri）将面对一级方程式世界锦标赛的第一场比赛。首席 arh/apa