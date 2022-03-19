Jamming Festival，连他的新闻经理都不知道发生了什么事，他还在张脸

这场大型音乐盛会预计将有大约8,000人来自欧洲，至少有5,000人来自美国，此外还有来自其他拉丁美洲国家的另一大批人。但是，推迟的消息也令所有人感到惊讶，因为活动发生几个小时后，这似乎已成为现实。

有些人甚至抵达了哥伦比亚和即将举办干扰音乐节的伊瓦格市，来自全国各地的艺术家、商人和其他参与者参加了活动。有鉴于此，该组织保持沉默，直到周五深夜，他们才透露决定停止为期三天的音乐会演出的原因。

在复杂的形势下，该事件似乎没有明显的发展方向，因为该声明最终为购买选票的人提供了两种选择。一方面，他们可以参加由Buena Vibra美国活动组织的另一项活动，例如绿矮星或Vincentico的活动，如上所示，或要求退款。

根据该报告，受影响的人将有最长的最后期限对此做出决定，直到2022年3月30日。

与此同时，人们的愤怒导致对 Casa Babylon 酒吧采取了事实行动，那里有几个人进入并洗劫了这个地方，以抗议干扰的所有者和组织者。

同时，当地媒体 ElNuevoDía采访了直到几个小时前该活动的主要媒体Consuelo Restrepo，她评论说，她也对发生的事情以及经理们甚至与她缺乏沟通感到惊讶，她决定辞职。这说：

干扰节的新闻官孔苏埃洛·雷斯特雷波辞职了。 照片来自 El Nuevo Día

她还想更进一步，详细说明事情是如何发生的，甚至没有被告知音乐会的任何异常情况，而所有东西都在夏威夷海滩（Playa Hawaii）内建造，这是一个注定要干扰的地点：

为了与Jamming的董事进行沟通，El Nuevo Día的记者设法联系了Buena Vibra Eventos E.U公司的律师安德里亚·卡萨拉斯（Andrea Casallas），后者说要发表声明，即晚上发表声明，然后立即突然挂断电话但没有就此发表任何进一步的陈述.

我们将不得不等待未来几天会发生什么，如果最后是工商监督局，它已经发出声明，表示他们正在跟进这次活动的组织情况。

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