雨果·吉拉蒙在西班牙的电话会议中取代迭戈·洛伦特

马德里，3月19日，西班牙教练路易斯·恩里克·马丁内斯召集瓦伦西亚球员雨果·吉拉蒙取代迭戈·洛伦特在周五英超对阵狼队的比赛中受伤后留下的阵容。 这是路易斯·恩里克（Luis Enrique）首次致电雨果·吉拉蒙（Hugo Guillamón），然而，他已经在对立陶宛的友谊赛中首次亮相，甚至在欧洲锦标赛之前就得分，因为后来在塞尔吉奥·布斯克茨冠状病毒呈阳性反应后参加比赛的球员受到限制。 他与可以担任中场或中场的瓦伦西亚球员戴维·拉亚一起，成为路易斯·恩里克（Luis Enrique）呼吁在2022年前两场友谊赛中崭露头角，在巴塞罗那对阵阿尔巴尼亚和拉科鲁尼亚对阵冰岛。 本周六，在瓦伦西亚在马丁内斯·瓦莱罗体育场对阵埃尔切的比赛中，吉拉蒙参加了整场比赛，他将在周二集中在高级球队，而不是路易斯·德拉富恩特引用他的21岁以下球队。 路易斯·恩里克在2022年前两场友谊赛中的名单包括： 守门员：乌奈·西蒙（体育俱乐部）、罗伯特·桑切斯（布莱顿）、大卫·拉亚（布伦特福德/ING）。 捍卫者：塞萨尔·阿兹皮利库埃塔（切尔西）、丹尼·卡瓦哈尔（皇家马德里）、艾默里克·拉波特（曼城）、埃里克·加西亚、霍尔迪·阿尔巴（巴塞罗那）、保罗·托雷斯（比利亚雷亚尔）、雨果·吉拉蒙（瓦伦西亚）、马科斯·阿隆索（切尔西）。 中场：罗德里·埃尔南德斯（曼城）、佩德里·冈萨雷斯和加维（巴塞罗那）、马科斯·略伦特、Koke Resurrection（马德里竞技）、卡洛斯·索勒（瓦伦西亚）。 前锋：巴勃罗·萨拉比亚（葡萄牙竞技/POR）、丹尼·奥尔莫（莱比锡/德国）、阿尔瓦罗·莫拉塔（尤文图斯/意大利）、费兰·托雷斯（巴塞罗那）、耶雷米·皮诺（比利亚雷亚尔）、劳尔·德·托马斯（西班牙人）。首席 rmm/asc