格林威治标准时间 12:00 法新社的总体预测

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乌克兰俄罗斯冲突：泽伦斯基敦促对话时，莫斯科在乌克兰使用高超音速武器

— 乌克兰与俄罗斯的冲突

基辅：

泽伦斯基敦促对话时，莫斯科在乌克兰使用高超音速武器

俄罗斯周六加强了对乌克兰的进攻，宣布首次使用高超音速导弹，而乌克兰总统沃洛德米尔·泽伦斯基则宣布，现在是莫斯科同意 “认真谈论” 和平的时候了。

Dmytro GORSHKOV 和 Emmanuel DUPARCQ

（俄罗斯乌克兰冲突，中央注释，1000字-已传送）

照片、视频、信息图表

莫斯科：

俄罗斯声称在乌克兰首次使用高超音速导弹

俄罗斯军队周六声称，它在乌克兰使用了高超音速导弹，这种资源显然尚未在这场冲突中使用过，据俄罗斯总统弗拉基米尔·普京称，这是 “无敌” 武器的一部分。

（俄罗斯乌克兰冲突武器航空防御导弹，Focus，600字-已播出）

照片存档、视频

莫斯科：

无敌、超音速或隐形：俄罗斯拥有的武器

（俄罗斯乌克兰冲突武器航空防御导弹，Box，600字-已传送）

基辅：

乌克兰老人在基辅地铁站生活难民

77岁的瓦伦蒂娜·卡特科娃（Valentina Katkova）不知道是什么让她最想哭：是她年老所特有的健康问题，还是为了逃避俄罗斯炸弹而 “埋葬” 在基辅地铁中的事实。

By Dmytro GORSHKOV

（俄罗斯乌克兰冲突，摄影故事，400 字-格林威治标准时间 13H00）

照片、视频

伦敦：

加密货币在乌克兰战争中扮演什么角色？

在乌克兰，加密货币发挥着前所未有的作用，使政府能够筹集数百万美元来资助其应对俄罗斯入侵的行动。

作者：斯蒂芬·罗斯

（乌克兰货币计算俄罗斯冲突，问题答案，700字-已播出）

照片

华盛顿：

俄罗斯的 Telegram 和 WhatsApp 感受到了压力，但仍在躲避禁令

与世界上一些最大的社交网络不同，诸如WhatsApp和Telegram之类的消息传递平台避免了俄罗斯的封锁，专家警告说，这种微妙的容忍度可能会突然结束。

By 约书亚·梅尔文

（美国俄罗斯冲突乌克兰错误信息计算机互联网，Focus，850 字-已经播出）

华盛顿：

遥远的海洋，俄裔美国人因为普京的战争而感到被拒绝

在弗拉基米尔·普京向乌克兰派兵后的几天里，由美国受欢迎的课外学院组成的网络俄罗斯数学学院感到别无选择，只能说话。

（美国冲突乌克兰文化俄罗斯，焦点，950 个字-格林威治标准时间 12H00）

照片

伦敦：

舞蹈世界汇聚在伦敦为乌克兰举行的盛大晚会上

从俄罗斯到阿根廷，再到日本、法国和古巴，本周六，来自世界各地的著名舞者齐聚一堂，在伦敦举行盛大的晚会，筹集资金并传达反对乌克兰 “残酷” 战争的信息。

作者：Anna CUENCA

（GB Russia Ukraine 跳舞人物冲突，Focus，650 个字-已经播出）

照片存档

各地区其他新闻

— 亚洲

中国上海：

中国记录了一年多来首例死于 covid-19

中国在一年多的时间里于周六记录了首两例死于covid-19，原因是与omicron变种有关的疫情上升，这使该国的 “零共生” 战略陷入困境。

作者：丹·马丁

（中国流行性健康病毒，中央说明，更新，650字-已经传播）

照片

— 中东

迪拜：

在乌克兰的阴影下，也门没有帮助，处于悬崖边缘

联合国和人道主义协会警告说，在国际捐助者会议未能筹集必要的资金以避免这个交战国家发生人道主义灾难之后，也门将面临严重后果。

By Dana MOUKHALATI

（也门冲突饥荒援助联合国政治叛乱，Focus，750 字-已经播出）

也门饱受战争蹂躏，忽视了其丰富的遗产

地上堆满了垃圾，涂鸦覆盖着也门南部伟大的港口城市亚丁的西拉堡垒的墙壁，那里的战争对其丰富的历史遗产毫不留情。

作者：Shatha YAISH

（也门冲突历史文化遗产，专题，500字-已播出）

照片、视频

— 社会

巴黎：

“Turbia”，哥伦比亚卡利市动荡的无水未来

2023年的卡利市渴望水，充斥着暴力和腐败：这就是哥伦比亚系列 “Turbia” 的背景，该系列将于本周日在法国里尔举行的系列狂热音乐节上亮相。

By Jordi ZAMORA

（法国哥伦比亚媒体电视节水环境，Focus，600字——已播出）

法国里尔：

有远见，甚至是预言性的：塑造社会的系列

自入侵乌克兰以来，由沃洛德米尔·泽伦斯基（Volodymyr Zelensky）担任该国总统的 “人民的仆人” 系列在世界范围内广受欢迎。它的预言性使我们反思系列如何塑造现实。

By Céline LE PRIOUX

（法国乌克兰节电视媒体俄罗斯冲突，焦点，650字——已经播出）

照片

美国肯特：

在美国，一场运动用人类堆肥捍卫对生态负责的葬礼

啄木鸟栖息在树枝上，而辛迪·阿姆斯特朗（Cindy Armstrong）则在考虑一块曾经是她儿子的土地。

By Sylvie LANTEAUME

（美国计算机环境，Focus，650 个字-格林威治标准时间 12H30）

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