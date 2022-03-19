3月19日新莱昂州的汽油价格

这些是今年3月19日新莱昂州商店的汽油和柴油的平均价格。请记住，汽油的成本每天都在变化，因此重要的是要及时了解汽油的价值。

：22,461比索：24,745比索：22,735比索

许可证持有人根据规定的义务在线报告的价格在协议编号中能源监管委员会的 A/041/2018。

由于参考成本、税收和物流等多种因素，墨西哥的汽油价格可能会有所不同。

参考成本是根据国际石油价格计算的，因为全球石油是以美元报价的，因此燃料的平均价值根据美元和比索的汇率进行了修改。

在墨西哥，还要为消耗的燃料缴纳税，称为联邦生产和服务消费税（IEPS），该税由财政和公共信贷部（SHCP）确定，影响汽油价格。

成本也可能因物流原因，即运输和储存而发生变化，如果在管道或船舶中运输石油和精炼汽油时燃料价格上涨，成本将会增加。

影响汽油成本的其他因素由地理位置给出。

按季节找出汽油

价格要按季节查看汽油价格，您可以访问以下墨西哥政府的官方网站。

联邦消费者检察官办公室（Profeco）还向用户提供一个网站，以便提供有关在整个墨西哥以最高和最低价格出售汽油和柴油的加油站的最新信息。

Profeco的页面名为 “谁是汽油中的谁”，该页面基于能源监管委员会（CRE）关于汽油和柴油零售的报告。要访问它，您可以单击以下链接。

Profeco还为用户提供了可在iOS和安卓系统上使用的 Litro X Llit ro应用程序，您可以在其中比较附近加油站的价格，以及提出投诉和投诉。

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