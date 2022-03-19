阿根廷一辆马车里的四只老虎在南非找到了家

Nerea Gonzalez 约翰内斯堡，3月19日，四只孟加拉虎桑德罗、马法尔达、古斯塔沃和梅西在阿根廷圣路易斯省（中央）的火车车厢里生活了15年，他们在南非首次踏上草地，非政府组织Four Paws在那里找到了新家。 这个国际救援项目的负责人阿米尔·哈利勒博士向埃菲解释说：“第一个人害怕出去，他在颤抖，因为在他的生活中，十五年来，他没见过草，也不知道那是什么，” 这个国际救援项目的负责人阿米尔·哈利勒博士向埃菲解释了上周六老虎在避难所被释放的激动人心的时刻用于从约翰内斯堡以南300公里的狮子石救出的猫。 “（对他们来说）就像电视一样，就像Netflix一样。他们会坐在容器里向外看，外面有一种奇妙的大自然，但他们不知道那是什么，” Four Paws的著名兽医专家补充说。 大约一年前，哈利勒听到了这些阿根廷老虎的故事，他们的名字来自南美国家的名人，当时国际流离失所的可能性仍然受到covid-19大流行的限制。 桑德罗、马法尔达、古斯塔沃和梅西被关在一辆装有笼子的火车车厢里 —— 仅有 75 平方米 —— 已有 15 年了。 尽管这些动物的起源令人困惑，但最初只有两只动物，据说它们被穿过圣路易斯省的马戏团遗弃了，再也没有回来。 然后，他们与另外两个人一起组成了一个18岁的男性（桑德罗），一个15岁的女性（马法尔达）和另外两个分别为12岁和10岁的男性（梅西和古斯塔沃）的家庭。 尽管这些动物的生活条件很糟糕（被锁起来，修剪了锯齿状的尖牙和爪子），但在阿根廷，没有合适的地方可以带走它们。 在非洲遥远的南部，尽管猫不是该地区特有的，但它们确实如此。出于这个原因，Four Paws 开始执行他们希望这将是他们在拉丁美洲进行的许多此类救援任务中的第一次。 超过70小时的旅行 从圣路易斯 “进口” 这些大型猫科动物到南非的官僚主义和后勤挑战非常复杂，从获得有关两国当局的许可证到在疫情期间组织运输，包括对老虎进行聚合酶链反应测试。 “他们问我为什么移动老虎如此紧迫，为什么现在移动老虎如此重要。我的回答是：'如果你是一个无辜的人，你必须入狱一个星期，然后有人问你为什么第二天必须出狱...好吧，这正是发生的事情，这些动物是无辜的，它们被监禁了15年，” 哈利勒说。 长达 70 多个小时的漫长旅程首先将这四只动物从圣路易斯带到布宜诺斯艾利斯，然后从那里飞往阿姆斯特丹中途停留，然后出发前往约翰内斯堡。 3月12日，他们终于越过了Lionsrock的大门，狮子石是一个大型猫科动物的庇护所，例如从叙利亚战争中救出的狮子，老虎将能够在自然环境中首次在户外生活并得到专家的照顾。 哈利勒说：“（Lionsrock）有 5,000 个足球场的规模。” 战时的和平大使 这位兽医专家还指出，他和从事这次救援工作的团队的另一个主要动机是乌克兰爆发战争。 “一切都很消极，一切都很糟糕，人们彼此讨厌，他们谈论第三次世界大战。动物是非常重要的大使，是困难时期和平的信息。因此，在虎年，非洲敞开大门，动物成为大使，给人类带来希望。” “这不是人们谈论互相残杀，而是和平的信息（...）。在这里，我看到两个国家同意共同做点什么”，他补充说。 四爪兽医希望这将为拉丁美洲的更多任务铺平道路，因为他们估计该地区有许多野生动物生活在不适合其物种的条件下。首席 ngp/pa/pi （照片）（视频）