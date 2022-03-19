费尔南德斯·诺罗尼亚因批评莫雷纳和撤销授权而抨击村山西罗：“你背叛了人民”

工党（PT）的联邦代表杰拉尔多·费尔南德斯·诺罗尼亚（Gerardo Fernández Noroña）已成为民族复兴运动（Morena）的最强盟友之一，以寻求继续在所有三级政府中任职，并在讨论和采纳任何有利于他们的意见时保持一致他们。

整个3月18日，立法者展示了他最好的推文，以炸毁国家选举研究所（INE）顾问西罗· 村山（Ciro Mura yama），他在 Twitter帐户上分享了对樱桃党和民主进程的各种批评。撤销授权将于4月10日举行。

这位选举官员在第一封信中回应了莫雷纳的国家领导人马里奥·德尔加多·卡里略，他呼吁普通民众 “画栅栏、盖上防水布或贴标签以推进授权撤销进程。

因此，村山在致辞中回顾了国家统计局支持这一政治运动的时刻，例如通过注册，在2018年组织了联邦选举，从而获得了对该国的控制权。

“谁在2014年把唱片交给了莫雷纳？The @INEMexico 谁组织了 2018 年的选举？INE 谁安装每个投票 x Morena 的盒子？INE 谁做了这项调查来更新莫雷纳的领导地位？国家统计局政府和莫雷纳在攻击谁？是的，对国家统计局来说”，国家统计局局长写道。

（照片：Twitter）

这就是费尔南德斯·诺罗尼亚（FernándezNoroñ a）利用的信息，因为佩蒂斯塔通过他的社交网络要求他将自己定位为这些事件的主角，为此，他称人民为 “叛徒”，因为后者是用税收负责融资的人他在推文中列出的所有方面。

“谁给了？你什么都没给副手写道，你既不放也不组织起来，是人做所有事情，是付薪水的人，是你背叛的人 @CiroMurayamaINE”。

马里奥·德尔加多本人也回应了村山。他通过某种措辞申明，是墨西哥人民为该党进行了登记，他们的投票被带到了政府，而领导层是由公民自己决定的。

“我们要举报谁？对人民的敌人和民主的叛徒。民主属于人民，属于人民”，发表了《莫雷尼斯塔》。

马里奥·德尔加多还批评了选举主任对他的言论（照片：EFE/CarlosRamírez）

随后，选举顾问决定分享新闻通讯，国家统计局敦促莫雷纳及其成员撤回所有宣传和传播撤销授权的促销活动。

“@SCJN 说，各方不能散布撤销授权的消息。这就是为什么今天 @INEMexico 向 Morena 发布了一项预防措施，要求通过宣传 RM 来下载违反宪法的视频。他们尊重民主游戏的规则难道这么难吗？”，分享了村山。

关于第一项预防措施，国家最高法院裁定，各政党促进公民参与选举进程是违反《宪法》的撤销授权。

为此，他下令取消电台、电视和社交网络上的促销活动，并避免传播政治宣传和可能利用公共资源来促进公民参与 "撤销授权"。

民主革命党（PRD）向国家选举研究所（INE）投诉和投诉委员会提交的投诉提到了涉嫌滥用传播名为 “墨西哥NOS NEED V1” 和 “墨西哥需要我们 V 2” 的促销活动。在珠三角的概念下, 电台和电视台通常会干扰民主进程.

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