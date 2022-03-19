音乐会中的极致化妆：令人惊叹且无性别的妆容将带来另一种节日体验

Lollapalooza的体验超越了音乐的障碍，提出了 多种提案，邀请歌迷通过与美食，可持续性，环境意识和自然资源使用相关的不同领域来欣赏音乐节 ，以及其他价值观。

在上周五开始的新版本的主要互动空间中，化妆品和美容品牌Natura脱颖而出。该公司将在为期三天的音乐节期间出席音乐节，前提是 “如果我们团结起来为音乐而团结起来为世界会怎样？”并力求邀请公众反思地球和可持续性，这是地球特征的支柱。

为此，Natura 在一个空间中提出了不同的体验，邀请我们成为多个活动的聚会 场所，例如Natura Faces区域，该展位可以了解该品牌的无性别彩妆系列，并创造了化妆趋势专为本次活动而设；墙上 “提高你的声音”，你可以用可持续的纤维书写；以及 Cypher 的干预，他们背诵 “奉承之战”，以强化包容和团结的信息。此外，每天一小时，设计师，插画家，音乐家，说唱歌手和DJ Yema Ice与Anita B Queen设定的令人难以置信的DJ一起表演现场服装。

“我们坚信，美容品牌可以为世界做很多事情，我们可以而且必须在推动社会建设更美好世界所需的变革方面发挥积极作用。我们第一次参与Lollapalooza与此有关，因为 我们在文化和音乐中找到了对话，认同和社区意识的空间，可以建立桥梁和集体动员。 我们希望所有在这样的空间里聚集在一起的人都能唱同一首歌，也能够改变周围的一切。” 在与 Natura Argentina 市场经理 Infobae Florencia Violini 的对话中说，该品牌在节日。

周五下午的一张明信片，在其中一场演出开始之前。极致妆容说礼物 (Lollapalooza)

“我们相信，与音乐一样，化妆是表达每个人的感受、情感和个性的工具。新一代被动员起来，因为他们需要能够完全自由地表达自己，并选择与其宗旨相关的品牌。从这个意义上讲，我们的 Fac es系列在本届音乐节中以品牌的身份表达自己，是对这种社交行为的回应，因为它天生就对多样性的坚定承诺，并力求提倡一种没有模式和成见的美丽，以便每个人都能成为谁他们感到自豪，没有限制”，专家说。

他补充说：“子孙后代是我们需要关注和陪伴的文化变革的推动者，这就是为什么在我们的空间中，例如，我们将拥有一幅壁画，以便路过的每个人都可以在与他们有关的问题上发表意见。 我们寻求成为时代事业的代言人，人们参与其中，有兴趣并越来越多地参与其中。”

Fac es 是一款无性别、无动物、纯素、不含对羟基苯甲酸酯和环保的系列，包括阴影、口红、睫毛膏、眼线笔、粉末、腮红和面霜等化妆品以及面部护理产品。它针对的是具有自由和独立精神的人，他们超越自己的性别作为决定性身份。

化妆@@ 时作为主角的脸部区域看起来：

毫无疑问，对于 Lollapalooza 来说，必须是 ecoglitter。为了增强妆容和突出妆容，它可以涂在眼睛、颧骨、眉毛或你喜欢的部位（照片：Instagram/ @donni .davy）

1.主角的眼睛

眼睛起着特殊的作用，所以好的眼线笔是绝对可靠的趋势。独创性还在于呈现色彩的阴影以突出显示，并赋予其引起轰动的年轻而幻想的触感。

2。双唇

谁说嘴唇是用一种颜色涂的？Natura Faces的 “Pop” 外观邀请您玩不同的阴影，并提出哑光唇膏的组合，红色上唇和粉红色的下唇：非常有力的组合！

加号：越多越好

让我们发光吧，我的爱人！毫无疑问，对于 Lollapalooza 来说，必须是 ecoglitter。为了增强妆容并突出外观，可以将其涂在眼睛，che骨，眉毛或您喜欢的部位。

在音乐节开始之前，Natura抽奖了20对3日通行证门票来参加并体验体验。要参与其中，人们必须发挥自己的创造力，并用受品牌讯息 #PorElMundoComoPorLaMúsica 启发的短语来制作激进主义者海报。该提案包括以数字方式设计这些海报，或者使用家中已经存在的材料（例如衣服，木材，纸板等）设计这些海报。这些设计发布在网络画廊中，每个人都可以投票选出自己的最爱，而最喜欢的人就是赢家。

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