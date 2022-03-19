扩展现实：技术如何运作，旨在使汽车旅行更具娱乐性

谁开车很忙，谁陪着他坐在前排座位上，如果他不与方向盘后面的人互动，至少他可以看到汽车前部的整个视觉全景 。但是，坐在后排座椅上的人不仅是被动的乘客，而且由于只有侧窗可以从自己的位置看到外面的情况相同，他们往往认为在车里待太久很乏味。而且由于几乎总是儿童或青少年，因此无聊甚至更大。

似乎这还不够，还有两个额外的变量相吻合，使坐在汽车后排座椅上的舒适度降低。首先 是加速和制动运动感觉要强得多 ，这是许多驾驶员不知道的，因为他们从来没有进入过乘客舱的那个区域。第二个是， 面对这种无聊，拿起手机与外界联系或玩游戏几乎是瞬间的。 在许多情况下，这两种情况都会加速不适的效果，这种不适感通常以头晕结束。

奥迪注意到这种情况已有一段时间了，并开始与一家名为 Holoride的虚拟现实专业公司合作，该公司之所以拥有，是因为它在创立过程中进行了合作。他们共同开发了Exten ded Reality系统来装备未来的汽车，在车 上创造了主题环境，只需戴上虚拟现实眼镜即可访问这些环境。 未来已经到来，因为从明年6月开始，这是欧洲的第一个，并且很快在美国，日本和中国推出，该系统将适用于配备模块化MIB 3信息娱乐系统的奥迪车型，以及这些市场中最新更新的软件。

他们从Holoride解释说，扩展现实不仅包括视觉和听觉，因为对虚拟现实的了解很普遍。有了这项技术，运动就成为了娱乐的明星 ，因为游戏已连接到汽车，因此，车辆在行驶中的每一个动作都被复制为Extended Reality中的一种运动。因此，汽车是应用它的理想领域。

同样的街景，转化成了3D动画片，让这次旅行变得纯粹的娱乐

该场景将能够在许多选项之间进行切换，并且在所有这些选项中，汽车的移动将是产生所选游戏发展的动作。替代方案多种多样。你可以 穿越时空或进入动画片，你可以穿越充满恐龙的丛林，或者作为星际飞船的船员在太空中战斗。 在所有情况下，获得和参与积极的娱乐活动也存在挑战。一个按钮将允许你获得积分，用于收集奖品、射击敌人、防御掠食性动物或在远征中完成任务。

该系统于2019年在拉斯维加斯举行的CES上首次推出，Holoride与迪士尼游戏和互动体验合作创建了一款基于漫威宇宙的游戏。然后，在去年的慕尼黑车展上，在IAA Mobility期间，展览的参观者率先体验了汽车示范。在最近的萨尔茨堡音乐节上，Extended Reality系统再次展示了从奥迪e-tron 的后排座椅穿越时空的旅程，穿越 奥地利城市的不同时代，寻找年轻的沃尔夫冈·阿玛迪斯·莫扎特（Wolfgang Amadeus Mozart）。

除了虚拟现实眼镜和耳机外，您还可以通过按钮积极参与系统建议的每个游戏

该系统的创建者面临的最大挑战之一是检查坐在后排座椅上的人在戴上虚拟现实眼镜和耳机时是否不会头晕。 经过三年的实验和调整，他们说他们已经改变了范式。如果以前人们会因为与自己的身体感觉不匹配而感到头晕，那么现在，随着汽车的移动以及 Extended Reality 中的同样的运动感，这种情况应该会消失。

缺少用户的判决。但是，如果不确定与已知体验完全不同的体验，他们几乎不敢大规模推出该产品，这将使后排座椅的旅行更加有趣。

现实生活和虚拟世界汇聚在一起，通过 Extended Reality 为所有最新奥迪车型的乘客提供娱乐

也许在某个时候，随着这种娱乐解决方案大量涌入更多品牌和型号的汽车， 这些家伙在距离旅行几公里后才问的一个著名问题将改变方向，而问 “要走多久” 就会变成 这是一种愿望的一部分，因为它距离目的地还有很长一段时间。如果是这样，技术将赢得一场似乎已经失败的战斗。

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