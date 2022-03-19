Equidad 将努力削减恩维加多的积极连胜纪录

在本次比赛的前一天，当地队赢得了胜利，并带着良好的精神迎接了刚刚拿下1分的客队，需要恢复胜利的道路。

恩维加多在上一场比赛中以 2-1 击败了阿吉拉斯·多拉达斯·里奥内格罗，他将在主场寻找另一个有利的结果。在过去的4场比赛中，他在2场比赛中获胜，两次输掉。

在与帕特里奥塔斯足球俱乐部以 1-1 平分之后，股票在前一天逐一上涨。在他参加的最后一场比赛中，他赢了2胜2平。

橙色团队和绿色资本将于明天 18:05（阿根廷时间）举行会议。哥伦比亚第11天的比赛-西甲Betplay 2022将在埃尔南·拉米雷斯·维勒加斯体育场举行。

他们在锦标赛中相遇的最后 5 次取得了所有可能的结果。主队累积了2场胜利，而这次访问增加了1场。在两场比赛中，他们在记分牌上均匀完成。

场地以17分和5场胜利排名第六，而访客达到13个单位，在锦标赛中排名第13。

毛里西奥·梅尔卡多被选中领导这场比赛。

Envigado 和 La Equidad 的时间表，取决于国家

阿根廷：下午 6:05

哥伦比亚、墨西哥东部标准时间和秘鲁：下午 4:05

墨西哥 CST 和尼加拉瓜：下午 3:05

墨西哥 MST 和墨西哥太平洋标准时间：下午 2:05

委内瑞拉：下午 5:05

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