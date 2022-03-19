埃隆·马斯克的卫星不允许乌克兰被单独监禁

乌克兰今天最大的担忧之一是，俄罗斯已经进行了25天的入侵是，每天落在乌克兰身上的炸弹和导弹将使它与世界隔绝，代价是代价被夷为平地，无法表现出战争的恐怖。

俄罗斯正在坚决寻求轰炸军事和民用战略要地，因此通信天线是优先目标 。这就是为什么乌克兰当局寻求帮助以克服这些困难，同时勇敢地捍卫自己免受俄罗斯的进攻。

沃洛德米尔·@@ 泽伦斯基（Volodymyr Zelensky）总统非常清楚，从通过传统媒体和社交网络进行交流的角度来看，他们无疑正在赢得对抗。乌克兰总统本人已将自己的Twitter和Instagram帐户作为他最喜欢的沟通渠道，以寻求国际帮助并发布官方公告。

乌克兰副部长和埃隆·马斯克的要求（照片：屏幕截图）

几周前，他请乌克兰副总理兼数字化转型部长米哈伊洛·费多罗夫（Mykhailo Fedorov）通过一条推文向百万富翁商人埃隆·马斯克（Elon Musk）寻求帮助。向他伸出重要的手，使国家与世界保持联系。费多罗夫要求马斯克在乌克兰启动名为Starlink的卫星互联网服务，以应对因持续轰炸而遭受的互联网中断。

“在试图殖民火星的同时，俄罗斯正试图占领乌克兰！当他们的火箭成功从太空降落时，俄罗斯的火箭袭击了乌克兰平民！我们要求他向乌克兰提供Starlink电台，然后求助于理智的俄罗斯人站起来。” 他在推特上说，把它扔给了这位创新的商人。几个小时后，这位技术专家同意并通过他的Twitter帐户宣布了这一请求。

互联网连接允许费多罗夫所说的 “拯救生命” 的通信， 无论是在因导弹袭击而流离失所和失散的亲属之间，还是试图寻找受伤人员的急救队之间。对于那些在入侵中挣扎的乌克兰人来说，互联网接入是至关重要的组成部分。

第一批Starlink天线抵达乌克兰

“@elonmusk @SpaceX @SpaceXStarlink 非常感谢！Starlink使我们的城市保持联系，紧急服务挽救生命！随着俄罗斯对我们基础设施的攻击，我们需要发电机来保持 Starlinks 和救援服务的在线状态。想法？”，这位乌克兰官员在推特上报道。

“乌克兰的互联网已经用完了，他们来自俄罗斯的许多访问都被封锁了，因此埃隆·马斯克（Elon Musk）的提议是'我们将向他们发送一些天线，以便他们可以将它们放置在不同的城市，并且可以将人们联系起来'，以了解正在发生的事情，以便能够彼此沟通”，他向法国24解释说，技术专家萨米尔·埃斯特凡（Samir Estefan）。

马斯克除了启动卫星服务外，还派出了两辆装有50个卫星信号接收套件的卡车进行安装。 但是，在乌克兰领土上激活 Starlink 的卫星互联网对泽伦斯基的人民真的有用吗？

SpaceX 已经将 2000 多颗 Starlink（SPACEX）卫星送入轨道

答案将取决于马斯克公司可以发送的信号接收套件的数量，因为 Starlink网络只能与这些设备配合使用，而不适用于任何碟子或卫星天线。为了接收卫星互联网信号，用户必须安装特定的Starlink套件，该套件包括接收天线（接收信号并且必须连接到电流）和WiFi路由器，该信号被发送到该WiFi路由器以访问互联网。

该系统只能与Musk自己的公司包配合使用，因此您无法使用第三方组件来建立连接 。此外，所有设备都针对特定地理位置进行了配置，因此除非重新配置，否则它们不可互换。这样，只有当Starlink已经在地面上为该地区配置了工具包，或者具有从国外发送更多物品的后勤能力时，Starlink才能向乌克兰提供卫星互联网，这在战争地区总是很困难的。

俄罗斯航天局俄罗斯航天局总干事@@ 德米特里·罗戈津批评了马斯克对乌克兰的援助。罗戈津说：“当俄罗斯在乌克兰领土上实现其最高国家利益时，@elonmusk 就会出现其 Starlink，它以前宣布自己纯粹是平民，” 罗戈津说，他指的是入侵和实施国家利益以及将乌克兰作为领土。

“我警告过这件事，但我们的” 嗜酒者 “说：他是宇宙航行的世界之光。听着，他选择了那边。我个人甚至不怪他。这是我们永远不应该信任的西方，” 罗戈津补充说。

面对俄罗斯的入侵，埃隆·马斯克赞成帮助乌克兰（路透社/Nacho Doce/File Photo）

裸露的天线

除了提供卫星套件外，乌克兰卫星互联网还面临的另一个问题是其天线受到任何爆炸或破坏的高度暴露。Starlink在其网站上指出，为了正确接收信号，必须将这些设备放置在没有障碍物的高架区域，例如树顶或灯杆。也就是说，在显而易见且没有保护措施的情况下，这可能导致它们很容易被俄罗斯人找到并摧毁。“ 显然存在与此相关的一些风险，那就是俄罗斯政府可能知道天线在哪里 ，因此埃隆·马斯克（Elon Musk）发表声明，要求不要让天线不太明显，因为看到那里的天线意味着天线很大人口群体，它可能成为军事目标”，Estefan指出。

此外，乌克兰政府和Starlink都没有提供有关该服务将在乌克兰领土上拥有的电力或它们将专用的卫星数量的丝毫信息。因此，我们不知道他们是否真的准备对仍然掌握在维权者手中的地区进行广泛的报道。

Starlink 在战争中工作的困难很大。但是，如果它实际上得到良好和广泛的实施，无疑将对乌克兰平民和军人都有很大帮助。

马斯克计划在未来十年内部署多达42,000颗卫星

太空中的庞大网络

Starlink项目旨在围绕地球建立一个庞大的桌子大小的卫星网络，以便将高速互联网传输到我们的星球。目前，尽管SpaceX已提交了创建由 42,000颗卫星组成的星座的文件，但该公司有2000多颗活跃的卫星在轨上。

这家于2018年发射首颗卫星的卫星公司表示：“Starlink网络将几乎覆盖全球有人居住的世界，” 但它将主要服务于传统地面基础设施服务不佳的农村和偏远地区。”

继续阅读：



