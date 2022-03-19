东帝汶去投票选举总统

东帝汶选民周六投票决定在这个年轻的东南亚国家历史上最具竞争力的选举中选出未来五年的总统。

有16名候选人在竞选，其中包括四名妇女，这是该国选举历史上候选人数最多的一次。该国是葡萄牙殖民地，直到1975年才被印度尼西亚血腥占领，直至2002年独立。

现任总统弗朗西斯科·古特雷斯现年67岁，领导革阵党，是连任的候选人。

他说：“如果当选，我将继续捍卫我国的民主权利，促进可持续发展。”

它的主要竞争对手是 72 岁的诺贝尔和平奖获得者何塞·拉莫斯·奥尔塔，他在 2007 年至 2012 年期间担任总统，得到了帝汶全国重建大会（CNRT）的支持。

帝汶抵抗其选举团的前发言人说：“对我来说，最重要的是加强稳定，建设更好的经济。”

如果没有候选人获得绝对多数，第二轮选举将于4月18日举行。新国家元首的就职典礼定于5月20日，即该国独立周年纪念日。

在这个拥有130万居民的国家，有近86万人被要求参加民意调查，这些投票站分布在1,500个配备了反共生措施的投票站。

其中包括 22 岁的学生西达利亚·多斯桑托斯（Sidalia dos Santos），他在经历了多年的政治瘫痪阻碍了经济之后，他希望繁荣。

他说：“我希望我投票选出的候选人能够改善我们的生活，尤其是在医疗保健和教育方面。”

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