乌克兰的文化之都，离战争已经不远了

乌克兰利沃夫（美联社）—— 在导弹击中利沃夫市中心的大教堂和咖啡馆不远之前，乌克兰的文化之都是一座远离战争的城市。最初的恐慌已经消退，对早晨防空警报的反应越来越多地不是跑到楼下，而是在床上转身。

但是，周五凌晨袭击国际机场附近的俄罗斯空袭震撼了附近的建筑物，随着浓密的黑烟升起天空，他们感到非常舒适。

但是，在事件发生后的几个小时内，该国其他城市中震惊世界的通常场景并没有产生：被摧毁的建筑物和人们在大火中逃离。作为不断适应的十字路口，利沃夫已经恢复了百年纪念。

在一家餐馆工作的玛丽亚·帕克胡特说：“早上有恐惧，但我们必须继续前进。”“人们几乎没有什么东西到达，来自更糟糕的地方。”

自大约一个月前战争开始以来，这座城市已成为波兰之前的最后一个前哨基地的避难所，欢迎成千上万的乌克兰人，无论他们是经过还是来留下来。另一个方向是援助和外国战斗人员。

中间是一座城市，显然，生活在世界遗产教堂和咖啡亭之间。背着国际品牌背包分发食物的骑自行车的人在鹅卵石上错开了。从哥萨克人或瑞典人到德国人和苏联，黄色电车穿过狭窄的街道，这些街道上充满了接一个占领的历史。

正是由于俄罗斯再次占领的威胁，经过长期努力摆脱其影响力，以及与欧洲其他地区的亲密关系，出现了新的利沃夫。

28 岁的士兵马克西姆·特里斯坦在谈到周五的袭击时说：“这是战争。”“这只会使我们更有动力去战斗。”

在一个角落里，几个年轻人在军械库外排队。一位激起别人笑容的人说，如果你有现金，一切都可用。在同一个街区有一个射击场，目标是俄罗斯总统弗拉基米尔·普京的脸。在城市的其他地方，退伍军人教平民如何射击。

在距离操场仅几步之遥的一个受欢迎的公园里，第二次世界大战的掩体已经重新开放。在建筑学校外面，男人装沙袋。一些教堂保护了自己的形象并遮住了彩色玻璃窗，而另一些教会则将命运交给了上帝。

在其主要墓地的军事区，有十几个坟墓太新了，没有大理石十字架。地面上有冰冷的花朵，地板上满是靴子印花。在它后面，有空地准备再开几排。

纹身艺术家在客户的皮肤上绘制爱国符号。现在有一家啤酒厂专门制造燃烧弹。路牌显示，一名身穿蓝色和黄色衣服作为国旗的妇女在跪着的普京的嘴里拿着枪。在一家商店的门面上，一位年轻女子在画一只鸽子的画作。

志愿服务已经接管了这座城市。人们打开家园，当地媒体报道说，居民正在剪旧衣服为检查站制作迷彩网。

沃洛德米尔·佩卡尔说：“战争不仅仅是战斗的人。”

这位40岁的商人正在倡议用蓝色和黄色的广告牌填满城市周围的乡村，上面写着 “上帝拯救乌克兰” 或 “不要奔跑，捍卫” 等口号。他对入侵后第一封信中出现的粗言秽语感到不舒服，正如他所说的那样，最虔诚的邻居发生了这种粗话。

同时，佩卡（Pekar）推出了一个系列，据他说，这是乌克兰士兵最大的两个需求：防弹背心和香烟。

他说：“战斗结束后，你需要吸烟。”

在口号和吹牛的阴影下，估计有20万人从受俄罗斯袭击打击最严重的地区逃往利沃夫。受到居民的欢迎并定居在家中和旅馆里，他们似乎最紧张。

流离失所者在收集点的帮助下通过箱子进行搜索，查看新闻并检查他们的手机。他们的存在使这座城市从度假胜地变成了避难所：旅游局的官方网站没有宣传当地的糖果店和浪漫的地方，而是分享有关防空洞位置和辐射警报的信息。

当地人承诺提供 “灵魂的温暖”，周五为境内流离失所者发起了一系列免费的文化漫步活动，目的是参观画廊或中世纪区等。

就在几天前，在西部难民潮高峰期，成千上万的新移民挤满了中央火车站。现在，这些平台有时几乎是空的，等待着数百万仍在乌克兰四处游荡以寻找休息场所或新目的的人。

几年前，有一位来自被炸首都基辅的木匠接受了防空训练，正在前往军队哨所的路上。他带着背包和睡垫独自坐在平台上，计划在再次向东行驶之前探望横喀尔巴阡西部地区的家人。

在平台上，还有一对年轻夫妇仍在乡下，因为这名20岁的男子已达到战斗年龄，被禁止离开。

“我从来没有在我的国家旅行过这么多。现在，我必须这样做。” 21 岁的女士戴安娜·特卡琴科说。他们的旅程于上个月在基辅开始，当时拥挤的三个人不知道会带他们去哪里。

他到达利沃夫真是太糟糕了。特卡琴科说，其他旅行者在推动和尖叫。有些人来自东方，来自俄语地区，不懂乌克兰语。

他的火车停在大多数乌克兰城市。对于特卡琴科来说，这是他第一次访问利沃夫。

他说：“我走了很多路。”“我试着去享受这个地方。感觉安全多了。”

但是人太多了，无处可住。她和她的男朋友决定向东返回基辅。

当他的火车准备离开时，另一列火车到达了车站。