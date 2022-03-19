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星期六 19 三月 2022
奇諾

贝卢斯科尼和他 53 岁的年轻女友在象征性的婚礼上说 “是”

Newsroom Infobae

19 三月 2022

罗马, 19 3月三届意大利前总理西尔维奥·贝卢斯科尼（Silvio Berlusconi）, 85, 和他目前的搭档, 他的政党Forza Italia的副手Marta Fascina, 32, 今天庆祝了象征性联盟的盛宴, “没有婚礼”, 正如他们在意大利媒体上所定义的那样, 所有历史除了皮尔·西尔维奥（Pier Silvio）因为 covid，朋友们都在场，这位大亨和他所有的孩子都在场。 正如西尔维奥·贝卢斯科尼（Silvio Berlusconi）在几周前关于他可能与玛塔·法西纳（Marta Fascina）举行合法婚礼的谣言流传时所定义的那样，这不仅是一场婚礼，还是一场 “爱的庆祝”，尽管合法婚姻导致继承问题导致这对夫妇选择了另一种选择。 该聚会于13时00分在Villa Gernetto开始，这是位于蒙扎省（北部）Gerno镇的贝卢斯科尼豪宅之一，这位商人希望主办他的大学致力于政治研究。 参加聚会的有50至70人。不乏一生 “Il Cavaliere” 的朋友，例如极限竞速意大利副总裁安东尼奥·塔贾尼；党的领导人保罗·巴雷利和安娜玛丽亚·贝尔尼尼和莉西亚·隆祖利；他的私人医生阿尔贝托·桑格里洛及其帝国的代表：Fininvest 的董事总经理达尼洛佩莱格里诺与 Publitalia 首席执行官斯特凡诺·萨拉合影。 报道了所有细节的 “Corriere della Sera” 报纸解释说，在豪宅的小教堂里甚至举行了没有任何法律价值的工会庆祝活动。 贝卢斯科尼专门为他的同伴玛塔发表了演讲，在开设第一门课程之前，他再次短暂地发言打招呼和感谢：“我很高兴今天有亲爱的人和我在一起。” 玛塔·法西娜（Marta Fascina）穿着由安东尼奥·里瓦（Antonio Riva）创作的白色法国蕾丝连衣裙，贝卢斯科尼穿着阿玛尼签名的蓝色西装。在这个场合，Villa Gernetto装饰了150个雕像，喷泉中的水上游戏和主喷泉上的蛋糕形喷气机。 菜单由米其林三星级餐厅 “Da Vittorio” 准备，其中包括一些菜肴，例如意大利乳清干酪和藏红花土豆馄饨，著名的 “Paccheri Vittorio”，红酒中的小牛肉配黑土豆和肉桂胡萝卜奶油等。还有三层婚礼蛋糕，就像他们在一起的三年一样。 几天前，“配偶” 已经交换了礼物：一枚镶有钻石的戒指给她，还有一个两只手交织在一起的石膏雕塑。 贝卢斯科尼和法西娜于2020年开始恋爱，当时媒体在瑞士发布了他们俩的照片。 在过去的两年中，法西纳一直与贝卢斯科尼在一起，就像他在1月份的上次选举中试图竞选共和国总统时一样，这场运动对这位大亨来说并不顺利，而且他多次因健康问题被接纳。首席 ccg/pi