贝卢斯科尼和他 53 岁的年轻女友在象征性的婚礼上说 “是”

罗马, 19 3月三届意大利前总理西尔维奥·贝卢斯科尼（Silvio Berlusconi）, 85, 和他目前的搭档, 他的政党Forza Italia的副手Marta Fascina, 32, 今天庆祝了象征性联盟的盛宴, “没有婚礼”, 正如他们在意大利媒体上所定义的那样, 所有历史除了皮尔·西尔维奥（Pier Silvio）因为 covid，朋友们都在场，这位大亨和他所有的孩子都在场。 正如西尔维奥·贝卢斯科尼（Silvio Berlusconi）在几周前关于他可能与玛塔·法西纳（Marta Fascina）举行合法婚礼的谣言流传时所定义的那样，这不仅是一场婚礼，还是一场 “爱的庆祝”，尽管合法婚姻导致继承问题导致这对夫妇选择了另一种选择。 该聚会于13时00分在Villa Gernetto开始，这是位于蒙扎省（北部）Gerno镇的贝卢斯科尼豪宅之一，这位商人希望主办他的大学致力于政治研究。 参加聚会的有50至70人。不乏一生 “Il Cavaliere” 的朋友，例如极限竞速意大利副总裁安东尼奥·塔贾尼；党的领导人保罗·巴雷利和安娜玛丽亚·贝尔尼尼和莉西亚·隆祖利；他的私人医生阿尔贝托·桑格里洛及其帝国的代表：Fininvest 的董事总经理达尼洛佩莱格里诺与 Publitalia 首席执行官斯特凡诺·萨拉合影。 报道了所有细节的 “Corriere della Sera” 报纸解释说，在豪宅的小教堂里甚至举行了没有任何法律价值的工会庆祝活动。 贝卢斯科尼专门为他的同伴玛塔发表了演讲，在开设第一门课程之前，他再次短暂地发言打招呼和感谢：“我很高兴今天有亲爱的人和我在一起。” 玛塔·法西娜（Marta Fascina）穿着由安东尼奥·里瓦（Antonio Riva）创作的白色法国蕾丝连衣裙，贝卢斯科尼穿着阿玛尼签名的蓝色西装。在这个场合，Villa Gernetto装饰了150个雕像，喷泉中的水上游戏和主喷泉上的蛋糕形喷气机。 菜单由米其林三星级餐厅 “Da Vittorio” 准备，其中包括一些菜肴，例如意大利乳清干酪和藏红花土豆馄饨，著名的 “Paccheri Vittorio”，红酒中的小牛肉配黑土豆和肉桂胡萝卜奶油等。还有三层婚礼蛋糕，就像他们在一起的三年一样。 几天前，“配偶” 已经交换了礼物：一枚镶有钻石的戒指给她，还有一个两只手交织在一起的石膏雕塑。 贝卢斯科尼和法西娜于2020年开始恋爱，当时媒体在瑞士发布了他们俩的照片。 在过去的两年中，法西纳一直与贝卢斯科尼在一起，就像他在1月份的上次选举中试图竞选共和国总统时一样，这场运动对这位大亨来说并不顺利，而且他多次因健康问题被接纳。首席 ccg/pi