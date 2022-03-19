拜仁用莱万多夫斯基的双打重击

柏林，3 月 19 日，拜仁周六以 4 比 0 击败柏林联盟，金斯利·科曼、坦吉·尼安佐和罗伯特·莱万多夫斯基的两个进球，其中一人被点球，巩固了领先优势，暂时将对阵科隆的多特蒙德队的领先优势提高到 7 分这个星期天。 本杰明·帕瓦德（Benjamin Pavard）和尼克拉斯·苏勒（Niklas Süle）的伤亡导致朱利安·纳格斯曼（Julian Nagelsmann）修改了拜仁最近几周一直在使用的计划。他改变了通常的三中线，拿出了四人防守，菲利普·斯塔西尼奇和卢卡斯·埃尔南德斯担任边锋，Tanguy Nianzou 和 Dayot Upamecano 担任中卫。 纳格斯曼牺牲了在第 69 分钟进入的塞尔吉·格纳布里，并在第二线进攻中与罗伯特·莱万多夫斯基和金斯利·科曼、托马斯·穆勒和勒罗伊·萨内一起比赛。 在他们身后，是约书亚·金米奇和贾马尔·穆西亚拉的双重支点。 比赛开始时，一位拜仁抓住了球，他试图尽可能长时间地把球放在另一半，并多次允许柏林联盟到达双方。 即使是第一次参加比赛也是联盟，谢拉尔多·贝克尔在右边的十字架后头部射门。 但是，第一枪来自拜仁，在第 16 分钟从金斯利·科曼地区以外射击。 25 日，Nianzou 拿下了第二名，由金米奇开了一个角球。 休息前，罗伯特·莱万多夫斯基通过转换费边·路德进球的点球来提高比分。 两支球队在被判刑的比赛中进入了半场休息。拜仁的控球统计数据令人震惊，超过70％，但联盟的表现并不差，已经吸引了抵达，并且有可能无法利用。 如果对本地胜利有任何疑问，那么在下半场开始仅一分钟后，莱万多夫斯基从右边接近贾马尔·穆西亚拉的十字架进入了第四名。 联盟努力实现荣誉的目标。在第 53 分钟，当曼努埃尔·诺伊尔中途停止原口射门时，他有很好的机会，然后卢卡斯·埃尔南德斯救了阿沃尼伊的第二枪。 然后拜仁从轮换开始。首先，马塞尔·萨比策进入了 Musiala。然后是格纳布里代表科曼，在第 76 分钟，科伦丁·托利索、马克·罗卡和埃里克·马克西姆-乔波·莫廷代表勒罗伊·萨内、金米奇和穆勒。 罗卡有机会，在第 86 分钟射门略有偏离。首席 rz/ism