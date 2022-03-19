Bale 重返小组，是安切洛蒂在经典赛中的一个选择

马德里，3月19日皇家马德里结束了经典赛的准备工作，他们在体育城市瓦尔德贝巴斯举行了最后一次训练，没有法国人卡里姆·本泽马和费兰·门迪，确认了对阵巴塞罗那的人员伤亡，威尔士加雷斯·贝尔（Gareth Bale）的回归卡洛·安切洛蒂。 令所有人惊讶的是，在本泽马因伤缺席的最后一场比赛中，威尔士人被选为中锋。那是在 La Cerámica 对阵比利亚雷亚尔。现在，安切洛蒂正在寻找替补者，贝尔在错过了周五的训练后，于周六与其他队友一起工作，并由他的教练支配。 在比赛开始时，人们看到贝尔微笑着，在热身赛中和其他队友开玩笑。2020 年 2 月 26 日，威尔士人已经两年多没有在圣地亚哥本拉贝乌体育场参加比赛了。该活动参加的五次会议都是以访客身份参加的。 除了留在设施内的受伤的本泽马和门迪之外，整个马德里队都完成了最后一场训练，即比赛前一天的软训练，包括回合、球类练习、小球场比赛以及最后一次射门试射。 安切洛蒂密切关注每位球员的状态，以完成组建一支必须做出改变的首发球队。巴西人马塞洛和纳乔·费尔南德斯正在为左后卫而战，中锋的划分有各种各样的可能性开始发挥作用。从自然的马里亚诺·迪亚斯和卢卡·约维奇，到改变马可·阿森西奥，罗德里戈，加雷斯·贝尔，伊斯科·阿拉尔孔或伊甸园哈扎德等其他人的立场。首席 RMM/OG