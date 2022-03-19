乔科省至少有30名土著儿童为了避免被武装团体招募而自杀

近年来，有30多名土著儿童和青少年自杀，以避免被哥伦比亚革命武装力量、民族解放军和哥伦比亚自卫Gaitanistas（AGC）的持不同政见者招募。

在 和平特别司法机构（JEP） 披露的关于强迫招募的报告尚未停止之后，尽管存在对武装团体报复的恐惧，土著当局还是大声疾呼。

他们报告说，这个数字甚至可能更高，因为即将报告的恐慌导致报告不足，而且他们被杀害。

根据这位土著领袖的说法，招募和自杀报告不足的情况正在增加。

关于招募问题，他表示，情况也是如此，因为对非法武装团体作出反应的恐惧要大得多。“在招募案件中，人数不明，有投诉，但也有记录，一切都保持匿名，以避免报复。”

Onic的总法律顾问提到，迫切需要武装团体确保尊重国际人道主义法。

最后，Gerardo Jumi指出，土著儿童自杀不仅发生在乔科省，而且发生在安蒂奥基亚、纳里尼奥和考卡。

2月12日，即纪念呼吁在武装冲突中不招募和使用未成年人的国际红手日，国家总检察长办公室警告说，防止招募儿童和青少年并不是规划中的优先事项。属地的。

检察官办公室透露，在170个实施 “以地域方式发展方案”（PDET）的城市中，受暴力影响最大、招募指标最高的城市中，有50％的发展计划没有纳入规划文书采取措施防止这种侵犯国家领土内未成年人权利的罪行.

“防止招募是国家、社会和家庭正在制定的一系列计划、方案和项目的一部分，目的是确保儿童和青少年切实行使和享有权利，防止他们被非法有组织武装团体招募和/或利用。和有组织的犯罪团体”，监督机构说。

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