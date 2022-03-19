东盟调解员在访问缅甸期间呼吁对政变领导人施加更大压力

曼谷，3月19日东盟缅甸问题特使柬埔寨大臣普拉克·索洪本周日开始访问该国，他将与2021年2月夺权并残酷镇压异议人士的军政府会面，其中一位奥内格呼吁更加坚定和坚定，向政变领导人施加压力。 现任外交部长索洪恩在其前任失败后于1月份担任调解员一职，但他没有访问缅甸，他将在周三之前在缅甸，尽管他的工作时间表和会议尚未结束。 柬埔寨政府的声明称，特使的首次访问是去年 4 月东南亚领导人和政变领导人闵昂赫之间商定的数字，“旨在创造一个有利条件，结束暴力”。 与他的前任文莱·埃里万·尤索夫不同，这位外交部长没有为缅甸军政府设定这次访问的条件或要求，这一决定受到了东盟议员促进人权组织（APHR）组织的批评。 马来西亚议员兼APHR主任查尔斯·圣地亚哥本周六谴责说：“这背叛了东盟（东南亚国家联盟）的集体决定和缅甸人民的意愿。” 根据金边的说法，这次访问和会谈将围绕该集团政治领导人和缅甸政变参与者达成的五点共识展开，包括 “立即停止针对平民的暴力” 和所有各方参与的 “建设性对话”。 但是，迄今为止，军政府否决了她会见被罢免的领导人昂山素季或被推翻的文职政府的其他代表的任何可能性，昂山素季已被判处 6 年徒刑，仍面临十几起法律诉讼。 尽管达成了协议，但东盟认为，自那时以来，缅甸军政府在执行协议方面采取了 “不足” 的步骤。 圣地亚哥要求集团调解人表现出更大的坚定态度和压力，迫使缅甸军方信守诺言。 “东盟特使说他对缅甸的访问旨在'创造有利条件'以结束暴力，这太荒谬了。现在是停止与那些被指控犯有战争罪的人牵手的时候了，” 这位马来西亚政治家强调说。 自2021年2月1日军事政变结束了民主统治并对持不同政见者实行暴力镇压以来，缅甸陷入了深刻的社会、政治和人道主义危机之中。 陆军以2020年11月大选期间涉嫌欺诈为由为政变辩护，政变的结果已被取消，在国际观察员的支持下，素季的政党像2015年一样席卷了政变。 在最近的一份报告中，联合国指责缅甸军方谋杀、逮捕和折磨平民，而缅甸Oenegé援助政治犯协会统计，至少有1,687人死于当局的残酷镇压。首席 nc/pi