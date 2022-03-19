阿根廷总统呼吁制定针对通货膨胀的 “协议表”

布宜诺斯艾利斯，3月18日阿根廷总统阿尔贝托·费尔南德斯周五表示，他将召集一个 “协议表”，使他的政府能够设计抗击通货膨胀的斗争，阿根廷的通货膨胀率已加速超过52％，根据总统的说法，这是一个历史问题乌克兰战争 “加剧”。 “从本周一开始，我将召集生产部门、企业家、正规工人和大众经济的代表、农村和商业、中小型企业和民间社会的代表参加一个协议桌，这将使我们能够在战斗中设计明天反对通货膨胀，” 费尔南德斯在一次征税演讲中说。 总统补充说：“我们希望找到有助于降低通货膨胀并确保提高工资购买力的协议，” 他还指出，他的政府不会 “停止控制和控制物价”。 预计费尔南德斯将在本周五宣布 “反通货膨胀战争” 框架内的一系列措施，他已承诺从今天起在上周二的声明中发起一系列措施，即2月价格加速上涨之前的几个小时。 根据国家统计和人口普查研究所（Indec）的数据，去年2月，阿根廷的消费者物价同比上涨至52.3％，每月4.7％。 费尔南德斯（Fernández）称阿根廷的通货膨胀 “几乎是诅咒”，并回顾说，阿根廷已经连续十年使用两位数的指数。费尔南德斯本周五尚未公布，但表示将由他的部长们每天报告将要实施的措施。 国际货币基金组织 阿根廷国会周四批准阿尔贝托·费尔南德斯政府与国际货币基金组织（IMF）谈判达成的协议，为约450亿美元的债务再融资，该协议将在该机构董事会批准后生效。 该谅解旨在到2022年底将通货膨胀率降低38％-48％，尽管这一预测与阿根廷央行每月收集的私人顾问对今年55％的预测相去甚远。 费尔南德斯周五表示：“与国际货币基金组织的协议使我们能够开始理清与通货膨胀作斗争的核心宏观经济变量，正如我们经常说的那样，通货膨胀是一种多因果现象。” 但总统表示，“期望也需要加强”：“只有我们能够坐在同一张桌子旁，为建设未来建立必要的谅解，我们才能实现这一目标。” 稳定基金 费尔南德斯说，乌克兰战争 “加剧” 了阿根廷的通货膨胀问题，并提到小麦价格的上涨影响了面包，面条和面粉的国内消费价格。 总统周五宣布，他将 “设立一个稳定基金（用于小麦），以防止国际价格的上涨转移到阿根廷人支付的价格上”。 2月份的通货膨胀受到食品和饮料价格急剧上涨的推动：每月7.5％，同比上涨55.8％，这推高了食品篮的成本，从而对阿根廷本已很高的贫困率和贫困率产生了负面影响。