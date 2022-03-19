阿根廷将小麦出口记录提高到1000万吨

布宜诺斯艾利斯，3月19日，阿根廷本周六宣布，在乌克兰战争导致国际价格上涨的背景下，2022/23季节将开放800万吨小麦的出口登记处，此前已启用了200万吨小麦的出口登记册，并预计 “创纪录的收获”。 农牧业部长说：“为了掌握这个历史关头的国际价格，历史性的价格，我们决定在22/23年的收成中打开总计800万吨小麦的出口记录，这是已经批准的200万吨小麦之外的出口记录。”和阿根廷渔业公司朱利安·多明格斯在新闻发布会上。 多明格斯说，通过这一决定，阿尔贝托·费尔南德斯政府打算 “为生产者提供下一次小麦播种的可预测性，并创造新的产量记录”。 多明格斯说：“我们希望22/23的收成将成为阿根廷的新产量记录。” 使小麦出口总额达到1000万吨的措施是自俄罗斯入侵乌克兰以来谷物和衍生物的国际价格急剧上涨的一部分，乌克兰是全球两个主要的农业生产国和出口国，这也提高了化肥和植物检疫的成本。 根据出口记录，多明格斯说：“这家阿根廷生产商没有抓住战争价格，” 他说他必须 “以更高的化肥和植物检疫价格接管新的收成”。 根据罗萨里奥证券交易所的数据，阿根廷在2020年是全球第七大小麦出口国，已经以1390万吨的价格出售了2021/22季节出口的几乎所有小麦。