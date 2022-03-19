阿根廷设立小麦基金以应对通货膨胀

布宜诺斯艾利斯（美联社）—— 阿根廷政府增加了对大豆和面粉出口的扣留，并设立了小麦稳定基金，作为遏制通货膨胀的措施，正如周六清晨在官方国家公报上发布的那样。

阿尔贝托·费尔南德斯总统周五晚上宣布了这些措施。因此，官方公报指出，大豆和面粉产品出口的保留率将从31％上升到33％。该措施将持续到12月31日。

根据阿根廷共和国官方公报，这是由于 “随着俄罗斯联邦入侵乌克兰，粮食价格持续上涨呈指数级增长”，这严重影响了小麦、玉米、向日葵及其衍生物的价格。他说，它的目的是 “稳定基本食品的国内价格”，并保证 “数量足以满足国内市场的供应需求，鼓励增加这些商品的产量”。

此外，该法令还设立了一个名为 “阿根廷小麦稳定剂基金” 的公共信托基金，以稳定该国工厂用于生产价格最近几周在南美国家飙升的面包所使用的吨小麦的成本。

费尔南德斯周五晚上宣布了遏制该国通货膨胀的特别措施，该国的通货膨胀率在2月份为4.7％，今年迄今为8.8％。经济学家预测，3月份的通货膨胀率将超过5％。

总统周五还宣布了下周将与不同生产部门举行的圆桌会议。

这些宣布是在费尔南德斯获得国会支持与国际货币基金组织（IMF）重新谈判该国450亿美元债务之后不久发布的。