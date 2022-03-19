苹果排名：西班牙收听次数最多的10首歌曲

音乐报价从未像今天这样广泛，因此不止一个人很容易感到过时，但是，随着苹果等平台的出现，与当下最受欢迎的平台保持同步变得更加简单。

苹果为其用户提供了播放列表，他们可以在其中查看征服西班牙公众的新闻和话题。

从雷鬼摇摆乐，流行音乐，民谣和地方音乐，这些都是3月19日（星期六）西班牙最受欢迎的热门歌曲：

1。

DY CANDY 今天在这个排名中发布。罗莎莉亚的热门歌曲有很多话要说。吸引人，完美，潜力很大...你还能从一首歌中问什么？

2。无尽

3.THE FAME（壮举。The Weeknd）

4。纸杯蛋糕

收获的成功是 ROSALIA 的代名词。因此，毫不奇怪，他的新作品名为 BIZCOCHITO，在那个场合首次亮相第四名。还有谁能夸耀拥有这么多高质量的复制品？

5。SAOKO

6。BULERÍAS

如果我们谈论被宠坏的公众，我们必须提到罗莎莉亚。也许这就是为什么 BULERÍAS 在排名中直接以第六名首次亮相的原因。

7.G3 N15

ROSALIA 的最新单曲已经被视为新经典。G3 N15 今天进入该流媒体平台上收听次数最多的歌曲列表迈出了坚实的一步。

8。鸡肉照烧

9.MOTOMAMI

如果我们谈论被宠坏的公众，我们必须提到罗莎莉亚。也许这就是为什么 MOTOMAMI 在排名中直接排在第九位的原因。

10。VERSACE COMBI（壮举。Tokischa）

苹果在流媒体战争

苹果公司是一家美国公司，生产电子设备，软件，还通过其各种流媒体平台提供音频和视频服务。

几年来，这家公司一直被认为是世界上最引人注目和最有价值的公司之一。据《华尔街日报》报道，2018年8月，苹果成为实现2万亿美元以上市值的第一种途径；今年它超过了 3万亿美元。

在其程序中，Apple Mus ic脱颖而出，它具有允许用户访问音乐和播客的功能。

通过其服务，“la manzanita” 的用户可以访问超过 9000万首歌曲，超过30,000个播放列表和各种播客。与类似的歌曲一样，它允许您下载歌曲并离线收听。

至于用于观看电视剧和电影的 iTunes服务，用户不仅可以实时了解平台本身的内容和推荐，还可以从其提供的频道或服务中实时了解内容和推荐，这些内容和建议可以实时欣赏或在没有Internet连接的情况下下载和欣赏。

该公司提供的作品包括墨西哥导演欧金尼奥·德贝兹（Eugenio Derbez）制作的阿卡普尔科；演员加里·奥尔德曼（Gary Oldman）出演的《慢马》；《弹球机》等韩国电视剧；《史努比秀》等系列。

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