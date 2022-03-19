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星期六 19 三月 2022
奇諾

阿尼夫批评了佩特罗关于养老金的提议：“不应以谎言或令人困惑的论点来对待它”

全国金融机构协会指出，养老金是哥伦比亚面临和将要面临的最大的财政和股权问题之一

Newsroom Infobae

19 三月 2022
Colombia's presidential candidate Gustavo Petro speaks after winning the referendum vote for the Historic Pact coalition, in Bogota, Colombia March 13, 2022. REUTERS/Luisa Gonzalez
Colombia's presidential candidate Gustavo Petro speaks after winning the referendum vote for the Historic Pact coalition, in Bogota, Colombia March 13, 2022. REUTERS/Luisa Gonzalez

全国金融机构协会（Anif）保证，候选人古斯塔沃·佩特罗（Gustavo Petro）的养老金改革提案旨在混淆人们。

他指出，养老金问题是哥伦比亚面临和将面临的最大的财政和股权问题之一，至少在未来100年内，它引起了哥伦比亚的极大兴趣，并且具有很高的敏感性，这就是为什么 “这不是一个小问题，也不应该掉以轻心，更不用说谎言或争论混淆了”。

然后他指出：“将人们的储蓄当作公共资金来使用的提议表明，对我们国家的养老金制度如何运作了解甚少或根本不了解。”

此外，阿尼夫补充说，不知何故将养老基金管理人（AFP）今天的储蓄用于支付当前的公共支出，通过中等溢价支付所有人的养老金，这些储蓄属于近1800万哥伦比亚人，如今已达到约3580亿美元它管理 Copensiones（RPM）并补贴生活在贫困中的老年人的补助金的制度

此外，候选人佩特罗（Petro）表示，在这种情况下，应向老年人提供50万比索的收入。

该实体指出，“在平等和与贫困作斗争的论点下，用个人储蓄计划（RAIS）的储蓄养老金'国有化来证明是不正确的”。

阿西夫呼吁所有总统候选人以有根据的数字进行这样的辩论，而不是来自模棱两可，令人困惑的看法或完全不正确的信息。

这些评论是在El Tiempo y Semana联盟下举行的总统辩论之后开始的，总统候选人在受到费德里科·古铁雷斯（FedericoGutiérrez）的质疑后谈到了这个问题，后者赢得了埃斯佩兰萨中心联盟的协商。

面对质疑，佩特罗（Petro）保证这笔钱将来自养老金制度，那是Colpensiones问题出现的时候，这在通过社交网络表达这一问题的公民中引起了很多怀疑。

“那白银是从哪里来的？古斯塔沃·佩特罗说，对于养老金制度的改革，钱已经存在，不再需要，不需要印刷，它需要改变分配。”

正如同一位候选人所解释的那样，这个想法是基于已经在其他国家（例如乌拉圭）应用的系统。

你不必拥有私人养老基金，个人储蓄缴款管理不善，只有银行收取的30％，而是将这笔钱汇给公共基金：Colpensiones。有了这笔钱，我们就可以立即支付国家今天支付的当前养老金，” 佩特罗说。

因此，国家每年将从预算中拨出180亿比索，向300万人支付5万比索的养老金奖金。

为了使这个问题更清楚一点，哥伦比亚人类协会的领导人补充说：“Colpensiones的缴款人支付养老金，谁缴款是因为他想要养老金。当他达到年龄时，当时的缴款人向他支付退休金。这是一种保证养老金的方法。您捍卫的方法是第100号法律，不再有养老金，而是从哥伦比亚人手中夺走了养老金”。

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