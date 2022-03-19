阿尼夫批评了佩特罗关于养老金的提议：“不应以谎言或令人困惑的论点来对待它”

Colombia's presidential candidate Gustavo Petro speaks after winning the referendum vote for the Historic Pact coalition, in Bogota, Colombia March 13, 2022. REUTERS/Luisa Gonzalez

全国金融机构协会（Anif） 保证，候选人古斯塔沃·佩特罗（Gustavo Petro）的养老金改革提案旨在混淆人们。

他指出，养老金问题是哥伦比亚面临和将面临的最大的财政和股权问题之一，至少在未来100年内，它引起了哥伦比亚的极大兴趣，并且具有很高的敏感性，这就是为什么 “这不是一个小问题，也不应该掉以轻心，更不用说谎言或争论混淆了”。

然后他指出：“将人们的储蓄当作公共资金来使用的提议表明，对我们国家的养老金制度如何运作了解甚少或根本不了解。”

此外，阿尼夫补充说，不知何故将 养老基金管理人（AFP） 今天的储蓄用于支付当前的公共支出，通过 中等溢价支付所有人的养老金，这些储蓄属于近1800万哥伦比亚人，如今已达到约3580亿美元它管理 Copensiones（RPM）并补贴生活在贫困中的老年人的补助金的制度 。

此外，候选人佩特罗（Petro）表示，在这种情况下，应向老年人提供50万比索的收入。

该实体指出，“在平等和与贫困作斗争的论点下，用个人储蓄计划（RAIS）的储蓄养老金'国有化来证明是不正确的”。

阿西夫呼吁所有总统候选人以有根据的数字进行这样的辩论，而不是来自模棱两可，令人困惑的看法或完全不正确的信息。

这些评论是在El Tiempo y Semana联盟下举行的总统辩论之后开始的，总统候选人在受到费德里科·古铁雷斯（FedericoGutiérrez）的质疑后谈到了这个问题，后者赢得了埃斯佩兰萨中心联盟的协商。

面对质疑，佩特罗（Petro）保证这笔钱将来自养老金制度，那是Colpensiones问题出现的时候，这在通过社交网络表达这一问题的公民中引起了很多怀疑。

“那白银是从哪里来的？古斯塔沃·佩特罗说，对于养老金制度的改革，钱已经存在，不再需要，不需要印刷，它需要改变分配。”

正如同一位候选人所解释的那样，这个想法是基于已经在其他国家（例如乌拉圭）应用的系统。

“你不必拥有私人养老基金，个人储蓄缴款管理不善，只有银行收取的30％，而是将这笔钱汇给公共基金：Colpensiones。有了这笔钱，我们就可以立即支付国家今天支付的当前养老金，” 佩特罗说。

因此，国家每年将从预算中拨出180亿比索，向300万人支付5万比索的养老金奖金。

为了使这个问题更清楚一点，哥伦比亚人类协会的领导人补充说：“Colpensiones的缴款人支付养老金，谁缴款是因为他想要养老金。当他达到年龄时，当时的缴款人向他支付退休金。这是一种保证养老金的方法。您捍卫的方法是第100号法律，不再有养老金，而是从哥伦比亚人手中夺走了养老金”。

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