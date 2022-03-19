美国人莱利在佛罗里达州领导 PGA Valspar 锦标赛

美国人戴维斯·莱利周六以 62 杆（-9）的牌结束比赛，这是他在美国 PGA 中最好的一轮，在佛罗里达弗拉斯帕锦标赛第三轮比赛之后两杆领先。

这位 25 岁的新秀在巡回赛中唯一的前十名是去年 10 月在百慕大的第七名，他在佛罗里达州棕榈港的因尼斯布鲁克的 Copperhead 球场以 54 个洞的 195 杆（-18 杆）进入佛罗里达赛事的榜首。

世界第 399 名球员在没有柏忌的情况下进行了壮观的第三轮比赛，在第九洞打进了 69 英尺的射门。

莱利说：“我很高兴他能进来。”“我有一个很好的开端。我觉得自己有动力。今天真是美好的一天。”

莱利在 2002 年由韩国选手 K.J. Choi 创下的 199 洞锦标赛的 54 洞打破了旧纪录，2017 年哈德温以及去年的山姆·伯恩斯和基冈·布拉德利进行了比赛。

前一天在36洞中领先的美国同胞马修·内史密斯在第16洞和第17洞中再次跌倒，以197（-16）跌至第二名，而卫冕冠军山姆·伯恩斯和同胞贾斯汀·托马斯以198（-15）的成绩并列第三名。

智利选手米托·佩雷拉和委内瑞拉 Jhonattan Vegas 分别以 68（-3）和 72（+1）发牌，分别以 207 杆（-6）杆（-6）并列第 34 位。

在周五第二轮比赛后被淘汰的拉丁美洲人是墨西哥人卡洛斯·奥尔蒂斯和亚伯拉罕·安塞尔，以及阿根廷的埃米利亚诺·格里洛。

-PGA 巡回赛 Valspar 锦标赛第三轮（标准杆 71 杆）之后的周六成绩：

1.戴维斯·莱利（美国）195 (65-68-62)

2。马修·内史密斯（美国）197 (67-61-69)

3.贾斯汀·托马斯（美国）198 (66-66-66)

。山姆·伯恩斯（美国）198 (64-67-67)

5。亚当·哈德温 (CAN) 200 (64-66-70)

6。罗伯特·斯特雷布（美国）202 (68-69-65)

。马特·菲茨帕特里克 (ENG) 202 (67-68-67)

。布莱恩·哈曼（美国）202 (67-67-68)

。特洛伊·梅里特（美国）202 (68-67-67)

。Xander Schauffele（美国）202 (67-67-68)

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34。美图佩雷拉 (CHI) 207 (69-70-68)

。Jhonattan Vegas (VEZ) 207 (64-71-72)

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