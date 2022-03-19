亚历克斯·蒂恩达因 “戏弄” 她的过去而对阿德拉·米查投掷自己

亚历克斯·蒂恩达（Alex Tienda）是一位内容创作者，致力于访问世界各地的各个国家，他的每次旅行都记录在他的YouTube频道上，以便他的追随者可以了解习俗，居民和旅游景点。

当俄罗斯对乌克兰的袭击开始时，这位YouTuber在那里记录了他的过程离开该国到达墨西哥，在他抵达墨西哥后，有几家媒体有兴趣给他一个在节目中讲述自己的故事的空间。

但是，亚历克斯·蒂恩达（Alex Tienda）发布了一条推文，对抗阿德拉·米查（Adela Micha），这位 YouTuber解释说，主持人要求他接受采访，但由于过去的不愉快经历，他拒绝了。随后，主持人回忆起关于她生活的 “可耻” 时刻，在YouTuber看来，这是某种报复。

（照片：Twitter capture/ @AlexTienda）

“亲爱的 @Adela_Micha，我发现拒绝了你的采访（因为你在上一次面试中受到的待遇很差）导致你搜寻我的过去来嘲笑我的工作。如果对您有帮助，我会分享这个视频，告诉您有趣的轶事：https://youtu.be/FNKPubyYm8o”，亚历克斯·蒂恩达（Alex Tienda）在他的第一条推文中写道，因为在他看来，米莎（Micha）试图用已经发生很长时间的事情使他感到尴尬。

在她的节目中，我告诉阿德拉，主持人展示了卡索·塞拉多（Caso Cerrado）节目的片段，其中 YouTuber抱怨他的伴侣涉嫌与蔬菜发生性关系。在亚历克斯·蒂恩达（Alex Tienda）分享的屏幕截图中，显示司机在嘲笑这种情况，好像有些痛苦。

阿德拉·米查（Adela Micha）在自己的网络上写道：“从结案到乌克兰：这是YouTuber前往卡索·塞拉多（Caso Cerrado）“起诉” 妻子与蔬菜发生性关系的那一天，” 阿德拉·米查（Adela Micha）在自己的网络上写道。

应当指出的是，卡索·塞拉多（Caso Cerrado）是一个节目，其中的参与者的故事被戏剧化和夸大以供观众欣赏，这并不意味着它们是虚构的和绝对虚构的情况；但它们也不是真实的判断力或真实的副本人的传记。

Adela Micha 展示了该节目的片段（IG：adelamicha）

亚历克斯·蒂恩达（Alex Tienda）分享的视频于2014年发布，他在视频中解释说，他前往迈阿密参加了Telemundo计划，并且制作要求所有人讲出最能给他们留下深刻印象的轶事，因此他决定讲一段充满胡说八道的经历；后来作家为拍摄制作了各种案例。

youtuber必须讲的故事恰恰是，他的女友对大自然有某种 “痴迷”，以至于他与水果发生性关系，因此阿德拉·米查（Adela Micha）试图用那个轶事嘲笑他似乎很不合适或不合时宜。

“（该视频来自7年前，当时我们都对此大笑，但肯定对您有用）。我给你一个大大的拥抱！”，写了 Alex Tienda 来结束他的推文。到目前为止，阿黛拉·米莎（Adela Micha）尚未在自己的社交网络上做出回应。

阿黛拉已经有了另一场争议 Cuartoscuro：图片

这不是这位传播者参与的第一个争议，因为在2021年12月，阿德拉·米查（Adela Micha）受到了公众的强烈批评。女演员西尔维亚·皮纳尔（Silvia Pinal）因与低血压，尿路感染和 COVID-19 阳性结果有关的问题在墨西哥城的一家医院住院期间发表了痛苦的言论。

在这种痛苦的结合中，这位记者认为，这张照片对于墨西哥黄金电影的最后一部女主角来说根本不会令人鼓舞，因此她冒险从她领导的广播节目中请她的团队为她准备材料，作为致敬而传播。

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