亚历杭德罗·里亚诺（Alejandro Riaño）与受干扰节影响的企业家的姿态

几位企业家受到 2022年Jamming Festiv al取消的影响，其中一些企业家转向社交网络和亲密朋友的社交网络出售他们待在展台上的商品，准备接待每位等待该活动的50,000多名与会者从 3 月 19 日到 21 日的一天。

在社交网络上，还可以观察到一些与会者的烦恼，他们挤在Casa Babylon夜总会前面，以显示由于不遵守活动组织者的规定而不符合规定。这些人手里拿着旅行包，正在寻找关于发生的事情的解释。一些抗议者来自厄瓜多尔、玻利维亚、墨西哥和哥斯达黎加等国。

还有一些互联网用户通过数字平台向企业家推广了不同的辅助工具，复制了他们在活动当天分享的有关他们打算推销的不同产品的信息。

喜剧演员亚历杭德罗·里亚诺（AlejandroRiaño）通过社交网络发表了一项重要声明，表示对受影响的人表示同情，他在其中报告说，他从音乐之都的表演中获得的利润将捐赠给受影响的人们。取消活动。

“今年，作为我们全国巡回演出的一部分，我们从伊瓦格（Ibagué）的演出中收集的钱将捐赠给参与干扰并失去一切的企业家。请留意这些信息以获得这方面的支持。力量很大！”，他通过自己的 “InstaStories” 写信。

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以下是亚历杭德罗·里亚诺的全部内容 ：

喜剧演员亚历杭德罗·里亚诺（Alejandro Riaño）将把他在伊瓦格（Ibagué）演出的收益捐赠给受干扰音乐节影响的企业家。摘自 Instagram @rastreandofamosos

亚历杭德罗·里亚诺（AlejandroRiaño）的话很快在不同的娱乐门户网站上风靡一时，这些门户网站负责在其社交网络上复制名人的内容。在这种情况下，负责人是 “Rastrando Famososos”，他已经超过3500个点赞和120多条评论，其中喜剧演员在帮助有需要的人方面的高素质脱颖而出。

“他绝对是最棒的”，“这些是值得一看的帖子”，“更多像他这样的人很棒”，“总是愿意帮助和支持别人，没什么可惊讶的。他的另一件精美作品”，“超级是企业家应该采取的主动行动”，“如果他想要真正的改变，那就是，这与Epa Colombia不同，他所做的只是掏腰包，没有兑现他所承诺的几件事”，等等。

波哥大喜剧演员亚历杭德罗·里亚诺（Alejandro Riaño）通过他的Twitter帐户谈到了他与米格尔·波罗几天来的争议。尽管他没有从字面上提及这位新当选的政治家进入众议院，但通过特别限制非洲裔，赋予胡安皮斯·冈萨雷斯（Juanpis González）生命的演员的追随者认为这是对先前发生的事情的回应。3月14日上午，即选举后的第二天，里亚诺分享了一连串的颤音，他保证在投票时他不应该成为辩论的焦点。

“几天前我说过，我会分享我在选举后的想法，现在就这样了。我打开一个话题：我认为选举不是当选者的胜利；选举应该是社区的胜利和为社区工作的责任。如果他们没有得到改变，就没有人赢，什么也不会发生。” Riaño开始说，然后详细介绍了他们对选举的看法。

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